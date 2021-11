Can Yaman ha una nuova fidanzata? È questa l'ultima chicca di Gossip che ruota intorno all'attore turco protagonista di svariate serie televisive di successo in onda su Canale 5. Un periodo che ha visto Can costantemente al centro dell'attenzione mediatica, in primis per la fine della sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, che in tv ha confermato la rottura definitiva. Eppure secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, le voci di un nuovo amore per Can, non sarebbero affatto veritiere.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Diletta Leotta qualche settimana fa ha scelto di rompere il silenzio e di confermare la fine della sua relazione con il divo turco che ha conquistato e stregato il pubblico italiano.

Un amore che, per tutta l'estate, ha riempito le prime pagine dei settimanali di gossip: i due sono stati costantemente al centro dell'attenzione complici anche le voci di un possibile matrimonio in arrivo.

Un idillio che, tuttavia, si è spezzato a ridosso della fine di questa estate, quando Can e Diletta hanno intrapreso due strade differenti.

Nuovo amore per Can Yaman dopo Diletta?

Da quel momento in poi, l'attore turco ha scelto di non parlare più della fine della sua relazione con la conduttrice sportiva, mantenendo un religioso silenzio.

Tuttavia, in queste ultime settimane, si sono rincorsi i rumor legati ad un nuovo amore per Can. Si tratterebbe della giovanissima Maria Giovanna Adamo, che l'attore avrebbe conosciuto sul set della fiction "Viola come il mare", che andrà in onda nel corso del 2022 in prime time su Canale 5.

Stando a quanto riportato dalle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, tra Can e Maria Giovanna sarebbe in corso un flirt, complici anche degli scatti amorevoli che la ragazza ha pubblicato qualche giorno fa, per festeggiare il compleanno dell'attore turco.

Il retroscena di Rosica su Can Yaman post rottura con Diletta Leotta

Ma qual è la verità dei fatti? Can Yaman ha davvero un nuovo amore oppure no? A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram, ha smentito categoricamente queste voci.

Secondo Rosica, infatti, Can e Maria Giovanna Adamo non sarebbero affatto una coppia e la ragazza ci starebbe marciando sopra a questa storia, così come tutti coloro che sostengono il fatto che tra l'attore e questa ragazza ci sia del tenero.

"State inventando, additando una relazione ad un ragazzo che da poco è uscito da un tunnel brutto e burrascoso. State inventando una relazione", ha sbottato duramente Rosica che ha così smentito le voci di questo nuovo flirt per Can Yaman.