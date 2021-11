Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily tedesca creata da Bea Schmidt per il mese di dicembre raccontano che Christoph, grazie al supporto di Michael, riuscirà a risalire alla provenienza del veleno usato da Ariane, trovando così la cura per Selina. Maja e Florian, intanto, saranno intenzionati a far luce sull'intricata faccenda e chiederanno aiuto al padre di Tim, mentre quest'ultimo farà credere alla dark lady di essere affetta da un tumore al cervello.

Selina, infine, scoprirà dal fidanzato Christoph che è stata Kalenberg ad avvelenare la sua cipria.

Christoph, per merito dell'aiuto di Michael, riuscirà a risalire all'origine del veleno usato da Ariane

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe per il mese di dicembre rivelano che ad essere al centro della scena sarà l'ultimo diabolico piano messo in atto da Ariane, ovvero la somministrazione di una sostanza altamente tossica alla sua migliore amica Selina.

A salvare la vita alla moglie di Cornelius, fortunatamente, ci penserà Christoph che, grazie al supporto di Michael, riuscirà a risalire all'origine del veleno usato da Kalenberg.

Maja e Florian vorranno vederci più chiaro e chiederanno aiuto a Christoph

Le trame tedesche della fiction daily per il mese di dicembre anticipano che a voler far luce a tutti i costi sul misterioso avvelenamento della cipria di Selina saranno Maja e Florian.

La coppia regina della 17^ stagione, a fronte di ciò, chiederà aiuto a Christoph.

Il padre di Tim non riuscirà in alcun modo a trovare prove incriminanti per incastrare la dark lady ma, allo stesso tempo, non vorrà farla passare liscia alla perfida donna.

Saalfeld, quindi, escogiterà un piano demoniaco per far credere a Kalenberg che lei soffra di un tumore maligno al cervello.

Selina scoprirà che dietro il suo avvelenamento c'è lo zampino di Ariane

Gli spoiler bavaresi della soap opera per il mese di dicembre riportano che il corrotto dr. Kamml consiglierà a Christoph di somministrare ad Ariane, a sua insaputa, dei farmaci che le causeranno dei sintomi simili a quelli derivanti da un tumore al cervello.

Selina, nel mentre, si renderà conto che l'artefice del suo avvelenamento è stata proprio Kalenberg la sua migliore amica.

A svelare l'arcano alla madre di Maja sarà il fidanzato Christoph, mentre cercherà di giustificarsi per l'ultimo piano messo in atto contro la dark lady.

Selina ringrazierà Saalfeld per averle salvato la vita oppure sarà in collera con lo stesso per aver ordito un piano tanto diabolico per colpire Ariane?