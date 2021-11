Can Yaman continua a essere al centro dell'attenzione mediatica per la fine della sua relazione con Diletta Leotta. Da quando i due si sono detti addio, la conduttrice sportiva è stata l'unica ad aver rotto il silenzio, svelando in televisione i motivi che li hanno spinti a chiudere questa relazione. L'attore turco, invece, ha preferito non rilasciare alcun tipo di dichiarazione, trincerandosi in un religioso silenzio. E così, i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma tra Can e Diletta anche se l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, sostiene che ciò non accadrà.

L'addio tra Can e Diletta e il silenzio dell'attore

Nel dettaglio, Diletta Leotta è stata la prima a fare chiarezza sulla fine della sua relazione con l'attore turco Can Yaman.

In una intervista di qualche settimana fa a Verissimo, la conduttrice ammise di non essere più fidanzata con il divo turco che ha stregato e conquistato il nostro Paese.

Il motivo? Secondo Diletta, pur essendoci una grande passione tra di loro, avevano fatto le cose in maniera un po' troppo affrettata e, alla lunga, questo li ha portati a interrompere la loro frequentazione e quindi a dirsi addio in maniera definitiva.

Situazione diversa, invece, da parte di Can Yaman che fino a questo momento non ha mai proferito parola su quello che è accaduto con Diletta.

Ritorno di fiamma per Can e Diletta? I fan della coppia sperano ancora di sì

L'attore turco, sui social ma anche sui giornali, ha preferito completamente evitare di rilasciare ogni tipo di dichiarazione in merito alla rottura con la bella conduttrice sportiva che gli aveva rapito il cuore.

Un silenzio che, da un lato, lascia aperta ancora la speranza di alcuni fan di assistere ad un ritorno di fiamma futuro tra Can e Diletta.

Ma qual è la verità dei fatti? Ci sarà davvero un ritorno insieme per questa coppia che ha infiammato il gossip dell'estate 2021?

Il retroscena su Can Yaman e Diletta dopo la rottura definitiva

È questa la domanda che hanno posto dei fan all'esperto di gossip Alessandro Rosica, uno dei primi ad aver annunciato la fine della relazione tra Can e Diletta, successivamente confermata dalla conduttrice stessa nel salotto di Canale 5.

Ebbene, secondo Rosica, questo ritorno di fiamma non ci sarà, dato che a distanza di circa due mesi dalla fine della loro relazione, Can e Diletta si sarebbero tolti anche il saluto.

"Diletta e Can non torneranno insieme. Non si scambiano manco più i saluti. Lui ha già nuove scappatelle. Anche lei", ha scritto l'esperto di gossip sui social, confermando di fatto che entrambi sarebbero già "impegnati" in nuove relazioni che, tuttavia, pare di capire non siano ufficiali.