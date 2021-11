Secondo le anticipazioni di Cuori, nell'ottava ed ultima puntata che andrà in onda domenica 28 novembre in prima serata su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel finale di stagione della fiction, Cesare starà molto male e le sue condizioni di salute peggioreranno sempre di più. Il primario però potrà salvarsi solo se si sottoporrà ad un trapianto di cuore.

Sarà disponibile un cuore per il trapianto e Corvara sarà disposto a sottoporsi all'operazione per la quale ha lavorato tutta la vita, ma vorrà che sia Alberto ad eseguire il delicato intervento.

Quest'ultimo però starà vivendo un momento di frustrazione a causa dei sensi di colpa per ciò che è successo a sua sorella Luisa. Questo però, non sarà l'unico problema di Alberto, in quanto dall'altro lato continuerà ad essere innamorato di Delia. Intanto, anche la cardiologa si sentirà in colpa a causa dei sentimenti nei confronti di questo ultimo e per questo motivo non riuscirà più a guardare suo marito. Nonostante ciò, sia Delia che Alberto lavoreranno notte e giorno per la riuscita del trapianto di cuore. Infatti, i due studieranno tutti i bollettini medici che saranno arrivati dal Sudafrica.

Alberto dovrà eseguire il trapianto di cuore a Cesare

Quando ci sarà un cuore disponibile, il primario vorrà che sia Alberto ad eseguire il delicato intervento.

Infatti, Corvara si fiderà soltanto di Alberto, anche se quest'ultimo starà vivendo un momento difficile perché si sentirà in colpa per sua sorella Luisa da un lato, mentre dall'altro proverà ancora dei sentimenti nei confronti di Delia. Allo stesso modo anche la cardiologa non riuscirà più a guardare negli occhi suo marito, in quanto sarà ancora molto innamorata di Alberto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cesare non smetterà di lottare

Successivamente, arriverà un nuovo direttore sanitario in ospedale che si alleerà con il chirurgo Mosca. Intanto, Cesare non smetterà di lottare e vorrà continuare a credere a quello per cui ha lavorato per tutta la vita. Nonostante ciò, il verdetto del Consiglio con una firma potrebbe sancire la vittoria di Mosca e la sconfitta del marito di Delia.

Intanto, Alberto e Delia lavoreranno giorno e notte e faranno anche dei turni estenuanti di lavoro per analizzare insieme tutti i bollettini medici ricevuti dal Sudafrica, luogo in cui è stato effettuato il primo trapianto di cuore. Nel frattempo, Corvara tornerà a casa.