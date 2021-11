Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Cuori, la sesta puntata andrà in onda martedì 16 novembre in prima serata su Rai 1 e sarà ricca di novità e colpi di scena. In particolare, nel sesto appuntamento con la fiction con protagonisti Pilar Fogliati, Matteo Martari e Daniele Pecci, verranno mandati in onda il tredicesimo e il quatordicesimo episodio. Entrando nel dettaglio della trama di questi due episodi, la morte di Margherita Bottai porterà problemi all'ospedale le Molinette e in particolare modo, gli avversari di Cesare Corvara faranno di tutto per screditarlo.

Intanto, Delia anche se non coinvolta direttamente, si sente in colpa per suo marito.

Poco dopo, proprio quando Cesare voleva smettere di combattere, arriverà la notizia che all'interno dell'ospedale è presente il primo paziente che potrebbe sottoporsi al trapianto.

Delia si sentirà in colpa per il coinvolgimento di suo marito nella morte di Bottai

Nella sesta puntata in onda martedì 16 novembre, avverrà la morte di Margherita Bottai che rischierà di portare conseguenze abbastanza pesanti per tutta la struttura ospedaliera. Infatti, il primario Cesare Corvara e il primario Alberto Ferrari saranno convinti che i loro concorrenti faranno di tutto e di più per far sì che la vicenda della donna diventi di dominio pubblico per estromerrere il primario dal suo ruolo e infangare il suo nome.

Nel frattempo Delia, nonostante non sia responsabile di quanto accaduto, si sentirà molto in colpa per suo marito. Infatti, la cardiologa sarà convinta di avere comunque anche lei alcune responsabilità in questa vicenda e non avrà più la forza né tanto meno la voglia di combattere.

Intanto, Mosca avrà sempre più sensi di colpa per tutto ciò che starà facendo.

Cesare non si arrenderà e tornerà a combattere

Nel quattordicesimo episodio della Serie TV Cuori, arrivveranno cattive notizie dal Sudafrica e l'ospedale Molinette di Torino si ritroverà in un'atmosfera di grande sconforto. A causa di tutto ciò, Cesare in un primo momento vorrà solo arrendersi. Poi però, il primario penserà che proprio adesso non deve smettere di lottare e quindi, deciderà di rialzare la testa e tornerà l'uomo combattivo che è sempre stato e su cui tutti si sono sempre affidati.

Inoltre, c'è da aggiungere che Corvara tornerà a lottare, anche perché arriverà una notizia molto importante dall'ospedale. Infatti, un paziente delle Molinette diventerà la persona ideale per riuscire ad effettuare il primo trapianto di cuore.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della sesta puntata di Cuori per ulteriori novità sulle varie vicende dei protagonisti.