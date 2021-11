Chi è recluso nella casa del Grande Fratello Vip da metà settembre non si aspetta proprio che il programma sia stato allungato di tre mesi. Chiacchierando al termine della puntata del 15 novembre, Sophie e Lulù si sono dette certe del fatto che la finale sarà il 13 dicembre come previsto, altrimenti sarebbero già entrati nuovi concorrenti. Quando Alfonso Signorini comunicherà ai vipponi la notizia del prolungamento, si capirà chi deciderà di rimanere in gioco e chi tornerà alla quotidianità, soprattutto in vista del Natale.

Le riflessioni sul futuro del GF Vip

È notizia di pochi giorni fa che il GF Vip 6 andrà avanti fino a marzo 2022. A ufficializzarlo sono stati i vertici Mediaset con un comunicato stampa. Gli unici a non sapere di questa novità sono i personaggi famosi che da settembre vivono tra le mura di Cinecittà.

Rendendosi conto che teoricamente manca meno di un mese alla finalissima, Sophie ha fatto una riflessione che i suoi compagni d'avventura hanno condiviso: il programma terminerà il giorno previsto prima del debutto e non ci sarà nessun nuovo ingresso.

"Finirà il 13 dicembre, anche perché sarebbero già entrati altri concorrenti" ha detto Codegoni subito dopo la diretta.

L'influencer ha anche aggiunto che era a conoscenza dei nomi di alcune celebrità che sarebbero dovute subentrare in corsa, ma secondo lei sarebbe tutto sfumato.

"Sapevo che c'erano amici di amici in ballo, ma ormai non entreranno più. Siamo a metà novembre e i loro ingressi erano previsti per ottobre" ha raccontato la giovane nella casa.

Chi resta e chi abbandona la casa del GF Vip

"Oggi è 16 novembre, non li fanno mica arrivare a fine mese", ha aggiunto Sophie nella riflessione che molti inquilini della casa hanno condiviso sul futuro del programma.

Gli unici ingressi ai quali i vipponi credono di poter assistere sono quelli di personaggi famosi per qualche sorpresa, come ad esempio Mara Venier per incontrare gli amici Giucas Casella e Katia Ricciarelli.

Anche Lulù ha sposato il pensiero della compagna d'avventura: "Anche io sapevo che dovessero entrare altri, ma ormai è tardi.

Finirà a dicembre come doveva essere".

Quello che i concorrenti del reality non sanno è che il prolungamento che ha voluto Mediaset è talmente sostanzioso che c'è tutto il tempo per far sì che altre celebrità entrino a far parte del loro gruppo: la finalissima, infatti, è stata spostata dal 13 dicembre al mese di marzo, ovvero di circa tre mesi.

Le teorie degli spettatori del GF Vip

Secondo quello che riportano alcune indiscrezioni, i nuovi concorrenti del GF Vip potrebbero entrare in gioco già a partire da lunedì 22 novembre: si vocifera, infatti, che Patrizia Pellegrino abbia già iniziato il suo periodo di quarantena e che tra una settimana possa varcare la soglia della porta rossa.

È ipotizzabile, dunque, che in una delle prossime puntate Alfonso Signorini informi i "reclusi" del fatto che il programma non finisca il 13 dicembre, ma a marzo 2022.

Esattamente come è successo un anno fa, anche stavolta gli inquilini avranno la possibilità di decidere se continuare il percorso nella casa oppure se tornare alla vita quotidiana dopo tre mesi.

Gli spettatori sospettano che almeno un paio di vipponi lasceranno il gioco per diversi motivi: Aldo Montano potrebbe abbandonare per riabbracciare i figli piccoli e trascorrere con loro il Natale, Manuel Bortuzzo per riprendere regolarmente gli allenamenti e le cure delle quali ha bisogno e che tra le mura di Cinecittà riceve in parte (come la visita di un fisioterapista o i controlli medici che fuori fa con più frequenza).