La casa del GF Vip sta per ripopolarsi: dopo che i vertici Mediaset hanno ufficializzato il prolungamento della sesta edizione fino a marzo 2022, i siti di Gossip hanno cominciato a riportare i nomi delle possibili new entry. Gli ultimi personaggi famosi che sono stati accostati al reality-show di Canale 5, sono otto e provengono da vari ambiti del mondo dello spettacolo: tra questi spiccano "parenti di", ex concorrenti, esperti di cronaca rosa, showgirl e opinionisti.

Le indiscrezioni sul futuro del GF Vip 6

Dovrebbe mancare pochissimo al "rinfoltimento" del gruppo dei vipponi della sesta edizione del reality Mediaset.

Stando a quello che raccontano i giornalisti in questa metà di novembre, già a partire da lunedì 22 potrebbero cominciare gli ingressi nella casa dei personaggi famosi che sono stati contattati dopo che la rete ha confermato il prolungamento fino a marzo prossimo.

Si vocifera, infatti, che Patrizia Pellegrino (annunciatrice ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi) dovrebbe iniziare il suo periodo di quarantena giù stasera (lunedì 15), per poi poter entrare in gioco tra una settimana.

I bene informati, inoltre, fanno sapere che i nuovi concorrenti del GF Vip dovrebbero essere circa otto e che la loro avventura tra le mura di Cinecittà dovrebbe cominciare entro dicembre, chi prima e chi dopo in base ad impegni di lavoro presi precedentemente.

La casa del GF Vip si ravviva con nuovi protagonisti

Oltre a Patrizia Pellegrino, altre tre soubrette dovrebbero rientrare nel gruppo dei nuovi concorrenti del GF Vip. Sul web, infatti, si dice che entro dicembre varcheranno la soglia della porta rossa: Maria Monsè (opinionista ed ex vippona), Valeria Marini (stilista, soubrette e protagonista della prima edizione del reality dedicata alle celebrità) e Natalie Caldonazzo (donna di spettacolo e attualmente impegnata a teatro).

Sapendo che le new entry del cast dovrebbero essere circa otto, i giornalisti stanno facendo anche i nomi di altri personaggi che potrebbero partecipare al format Mediaset nelle prossime settimane.

Tra coloro che al momento sembrano essere molto vicini all'ingresso nella casa più spiata d'Italia, spiccano: Biagio D'Anelli (esperto di gossip, commentatore tv ed ex gieffino), Alessandro Nuccetelli (imprenditore ed ex compagno di Antonella Mosetti) e Adelaide De Martino (la sorella minore di Stefano, ballerino di Amici e presentatore affermato).

Le celebrità in bilico per il GF Vip

A completare la rosa dei possibili nuovi concorrenti del GF Vip 6, sono due ragazzi che sono famosi soprattutto per aver partecipato recentemente a Uomini e donne.

Stando a quello che affermando Deianira Marzano e Alessandro Rosica sui social network, a breve dovrebbero varcare la soglia della porta rossa due ex tronisti che in passato si sono frequentati ma che, per volere di uno di loro, non sono mai stati una vera coppia.

Tra le new entry del reality Mediaset, dunque, ci sarebbero anche Giulio Raselli (sia corteggiatore che tronista del dating-show di Maria De Filippi) e Giulia Cavaglià (anche lei spasimante e poi protagonista del Trono Classico, oggi apprezzata influencer da centinaia di migliaia di follower).

I giovani in questione si sono conosciuti davanti alle telecamere per mesi, ma alla fine lei ha scelto un altro.

Chi invece potrebbe non entrare più in gioco, è Antonella Fiordelisi: la bellissima schermitrice, infatti, non rientrerebbe più nei piani degli autori, che proprio ultimamente le avrebbero preferito la collega e amica Giulia. Incerto, infine, resta anche il futuro del Divino Otelma.