Alla fine della puntata del GF Vip del 18 ottobre, Soleil e Gianmaria si sono confrontati sull'avvicinamento tra quest'ultimo e Sophie: l'ex tronista non si fida e chiede all'imprenditore delle dimostrazioni concrete di interesse, mentre Sorge non crede a questa nuova possibile coppia. Chiacchierando con Antinolfi, l'influencer di origini americane ha tirato in ballo le cene pre reality in cui Codegoni sarebbe stata "istruita" sui comportamenti da avere in casa, ma anche un tentativo di approccio della 19enne nei confronti di Manuel.

I retroscena di Soleil al GF Vip 6

Nella casa del GF Vip si continua a parlare di quello che è successo prima dell'inizio del programma, ovvero quando alcuni concorrenti si sono ritrovati a cena insieme. Nel chiacchierare con Gianmaria dopo la puntata del 18 ottobre, Soleil ha citato nuovamente i due incontri che ha avuto con Sophie dopo l'estate, quando entrambe già sapevano che avrebbero partecipato al reality di Canale 5.

"Lei mi soffre, mi imita e poi alla prima cosa si innervosisce", ha tuonato Sorge all'inizio dello sfogo col quale ha provato a mettere in guardia l'ex su Codegoni.

"Io era a cena sai con chi, lui le diceva di fare A, B, C, D davanti a me", ha aggiunto la ragazza senza mai fare il nome di Fabrizio Corona, la persona che avrebbe istruito la bella tronista su cosa avrebbe dovuto fare e dire per essere da subito protagonista del format Mediaset.

"Lui le ha detto che l'avrei distrutta come personalità e che l'unica cosa che poteva fare era discutere con me", ha proseguito l'influencer tra le mura di Cinecittà.

Il gossip su Bortuzzo al GF Vip

Soleil ha anche raccontato a Gianmaria che Sophie avrebbe cercato lo scontro con lei sin da subito, ovvero da quando ha rilasciato delle interviste dicendo che nella casa del GF Vip avrebbe potuto trovare in Sorge una nemica.

Secondo la ragazza di origini americane, Codegoni starebbe rispettando fedelmente un copione che una terza persona le avrebbe scritto per stare al centro delle principali dinamiche del gioco, compresi litigi e flirt.

Nel mettere in guardia l'imprenditore, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha tirato in ballo anche un altro comportamento poco chiaro della compagna 19enne, un atteggiamento che lei ha notato e le sarebbe stato suggerito prima di mettere piede tra le mura di Cinecittà.

Futuro incerto per le coppie del GF Vip

"Io l'ho vista provarci anche con Manuel", ha proseguito Soleil sempre in riferimento all'atteggiamento a suo parere ambiguo e poco spontaneo di Sophie nella casa del GF Vip.

Secondo la ragazza, Codegoni avrebbe cercato di mettere zizzania tra Bortuzzo e Lulù sin dall'inizio, ovvero quando tra i due le cose andavano ancora bene e la principessina si mostrava gelosa degli sguardi e dei "contatti" che c'erano tra il nuotatore e la tronista.

"Fa tutte queste cose con leggerezza. Tira il sasso e nasconde la mano", ha concluso la giovane.

Antinolfi ha provato a difendere la concorrente che gli è entrata nel cuore negli ultimi giorni dicendo che secondo lui non avrebbe mai cercato un approccio con Manuel, ma Soleil non si è lasciata convincere, anzi ha continuato a ricordargli tutti i comportamenti strani e incoerenti che la sua "antagonista" avrebbe avuto da quando il programma è cominciato.

Insomma, questo triangolo amoroso continua a monopolizzare gran parte del tempo a disposizione in diretta, e di recente si sarebbe aggiunto anche un "quarto incomodo".

Qualche sera fa, nel richiedere una canzone al GF, Sophie ha detto: "Ci mettete Come un pittore? Io e Manuel vi facciamo la clip e ci baciamo davanti a Lulù e Gianmaria".