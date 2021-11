Manuel Bortuzzo esplode contro Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, i due hanno provato a costruire un bel rapporto insieme ma i dubbi non sono mai mancati. Lulù è sicuramente la più presa in tutta questa situazione mentre Manuel non ha mai nascosto i suoi dubbi, che sono cresciuti notevolmente anche nel corso delle ultime ore. E così, dopo la richiesta dell'ennesimo chiarimento da parte della principessina, il nuotatore è esploso ed ha perso le staffe.

La mamma di Manuel contro Lulù: cosa è successo al GF Vip

Nel dettaglio, lunedì 8 novembre Manuel ha avuto modo di leggere una lettera che gli è stata mandata da sua mamma, la quale non è stata per niente tenera nei confronti di Lulù.

La mamma del nuotatore gli ha ricordato che ha bisogno di una persona che lo rispetti e che, soprattutto, rispetti i suoi spazi e i suoi tempi.

Una sonora frecciatina nei confronti di Lulù che è rimasta abbastanza meravigliata e a tratti amareggiata da queste parole.

Sta di fatto che, dopo la diretta del GF Vip, la principessina ha provato a parlare di nuovo con Manuel e a capire il suo punto di vista dopo che tra di loro c'era stato un nuovo allontanamento.

La dura reazione di Manuel Bortuzzo che esplode contro Lulù al GF Vip

La reazione del ragazzo, però, non è stata tenera e questa volta ha letteralmente sbottato nei confronti della principessina, mettendo in chiaro il fatto di non avere nulla contro di lei, bensì di essere arrabbiato con la vita per quello che gli è successo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Sono stato molto chiaro in puntata, credo bastino le mie parole. Se te le ricordi, quelle bastano e per me è chiusa", ha sbottato Manuel nella casa del Grande Fratello Vip.

"Io sono arrabbiato con la vita, con me stesso, tu non c'entri", ha proseguito ancora Manuel dimostrando di essere a dir poco stufo di questa situazione e arrivando a perdere le staffe nei confronti della principessina.

"Lo diciamo a tutti? Non sono arrabbiato con Lucrezia, scusate se ho avuto una vita di m...", ha sbottato ancora Manuel.

Il giovane Manuel perde le staffe con Lucrezia

Insomma uno sfogo che, questa volta, ha sorpreso e meravigliato non solo la stessa Lulù ma anche i telespettatori da casa che seguono e commentano le vicende dei protagonisti di questo Grande Fratello Vip.

A questo giro, infatti, Manuel è stato molto duro nei confronti di Lucrezia: le parole di Bortuzzo potrebbero suonare come una sorta di rottura definitiva con la ragazza, complice anche la lettera che gli aveva scritto sua mamma?

Lulù si rassegnerà definitivamente dopo questo acceso confronto? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.