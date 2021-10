Manuel Bortuzzo vuole chiudere la relazione con Lulù Selassié, ma quest'ultima non sembra volerlo capire. Su Instagram, il migliore amico del 22enne ha sostenuto che la principessa d'Etiopia stia rovinando l'esperienza di Manuel al Grande Fratello Vip. Inoltre, Alex Castelluccio ha lanciato una stoccata alla ragazza.

Le parole del migliore amico di Manuel

Alex Castelluccio è uno dei migliori amici di Manuel Bortuzzo. Su Instagram, il giovane ha condiviso un video in cui Lulù Selassié rimprovera Manuel Bortuzzo per avere dedicato delle attenzioni a Sophie Codegoni.

Stufo di vedere il suo migliore amico in difficoltà, Alex ha lanciato una stoccata alla principessa. Nel dettaglio, l'amico di Bortuzzo ha fatto presente che Manuel non è di proprietà della ragazza. Successivamente, Castelluccio ha chiosato: "Gli sta rovinando questa esperienza al GF Vip". Dopo le prime clip sull'avvicinamento tra Manuel e Lulù, Alex Castelluccio si era detto convinto che tra i due "vipponi" non sarebbe mai funzionata una relazione.

Dopo l'attacco di Alex ai danni di Lulù, non è escluso che i due possano avere un confronto durante una delle dirette del Grande Fratello Vip.

Lulù gelosa di Sophie

Nella giornata di sabato 9 ottobre Lulù Selassié aveva chiesto un chiarimento a Manuel Bortuzzo.

Il motivo? La ragazza ha rimproverato il 22enne di avere dedicato delle attenzioni notturne a Sophie Codegoni. La stessa principessa si era rivolta anche all'ex tronista di Uomini e Donne, invitandola a stare lontana dal nuotatore.

Stanco delle continue scenate di gelosia da parte della coinquilina, Manuel ha perso le staffe.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giovane è stato piuttosto duro verso Lulù: "Non rompere i c.... per queste cose e lasciami in pace". Il diretto interessato ha spiegato di non volere nulla da Lulù e di non averle mai detto nulla quando ride e scherza con gli altri coinquilini perché non gli interessa la questione. Con tono piccato, Bortuzzo ha rivelato di essere stufo di vedere la sorella di Jessica e Clarissa infastidita solamente perché si rapporta con altre coinquiline del parterre femminile.

Prima di concludere il suo sfogo, Bortuzzo ha fatto sapere di non essere arrivato al Grande Fratello per trovare una fidanzata. Infine, il diretto interessato ha invitato Lulù a non insistere perché non lo conosce affatto.

La stoccata del signor Franco

In una recente intervista anche il papà di Manuel Bortuzzo aveva attaccato Lulù Selassié. A detta del signor Franco, la ragazza sarebbe una "presenza estenuante" per il figlio. Sebbene l'uomo abbia rivelato di non volersi intromettere nel percorso del 22enne, al tempo stesso ha sostenuto che starà a Manuel giocarsi bene le sue carte e mettere in atto una strategia.