Non è un momento facile per Guendalina Tavassi. Prima la diffusione di video privati sul web dopo che il suo cellulare è stato manomesso, poi la fine del suo matrimonio con Umberto D'Aponte e nelle scorse ore il racconto di una seconda aggressione.

Guendalina Tavassi ha subito un'altra aggressione

Guendalina Tavassi ha raccontato di essere stata aggredita. L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato ai suoi follower attraverso il profilo Instagram del suo legale. La donna ha mostrato il cellulare distrutto ed ha spiegato che si è trattato sempre della stessa persona.

L'ex moglie di Umberto D'Aponte ha infatti fatto capire di aver già subito un'aggressione in passato. Queste le sue parole: "Vi avverto dal telefono del mio avvocato Leonardo". Guendalina ha poi aggiunto che avendo lo smartphone distrutto non ha trovato altro modo per comunicare con i suoi follower, se non attraverso il cellulare del suo legale Leonardo. Per l'ex gieffina ed influencer è un periodo alquanto movimentato soprattutto dal punto di vista sentimentale. Dopo la fine del suo matrimonio con l'imprenditore Umberto D'Aponte, pare che il sui cuore sia tornato a battere per Federico Perna, professione imprenditore. Da giorni diversi indizi fanno pensare che il suo cuore non sia più libero.

Chi è Guendalina Tavassi: dal Grande Fratello 11 alla carriera come influencer

Classe 1986, Guendalina Tavassi ha raggiunto la notorietà prendendo parte all'undicesima edizione del Grande Fratello. Uscita dalla casa più spiata d'Italia, si sono aperte le porte dello spettacolo. La partecipazione a un altro reality, L'Isola dei Famosi, ruoli da attrice, partecipazione a svariati programmi televisivi in veste di ospite ed opinionista, la partecipazione nel 2018 a Tale e Quale Show, trasmissione di grande successo in onda su RAI uno condotta da Carlo Conti.

Tra gli altri format, l'abbiamo vista spesso nei salotti televisivi di Barbara d'Urso. Influencer di successo, originaria di Roma, nel 2013 è convolare a nozze con l'imprenditore napoletano Umberto D'Aponte. Dal matrimonio sono nati due figli: Chloe e Salvatore. A marzo 2021 Guendalina ha poi annunciato che la storia d'amore con suo marito era giunta al capolinea e i due per il bene dei figli vivevano da separati in casa da mesi ormai.

A tal proposito aveva dichiarato che un sentimento può mutare nella forma, ma rimanere buono nella sostanza soprattutto quando ci sono di mezzo i figli. Guendalina quando ha conosciuto Umberto era già mamma di Gaia, nata dalla relazione con il suo ex compagno Remo Nicolini conosciuto quando entrambi erano ancora due adolescenti.