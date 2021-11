Venerdì 5 novembre, su Canale 5, è andata in onda su Canale 5 la 16^ puntata del GFVip. Nel post-puntata, Miriana Trevisan e Soleil Sorge hanno avuto uno scambio di opinioni piuttosto ruvido. In particolare, secondo Miriana, la giovane coinquilina spesso prenderebbe di mira i suoi compagni d’avventura per poi isolarli.

Lo sfogo di Miriana

La puntata di venerdì per Soleil Sorge e Alex Belli è stata piuttosto difficile. I due coinquilini hanno avuto un confronto-scontro con Delia Duran, moglie dell’attore. Terminata la diretta, Soleil ha rimproverato Miriana Trevisan, spiegando di esserci rimasta male per i suoi giudizi espressi in confessionale.

Anziché glissare, la showgirl ha prontamente replicato alla 27enne italo-americana: “Ho detto tutto, io non ho niente da nascondere”. Secondo Trevisan, non ci sarebbe nulla di male nel dire che che Soleil e Alex abbiano sbagliato entrambi nei confronti di Delia. Inoltre, Miriana ha fatto presente di avere detto le stesse cose anche ad Alex.

Secondo la 48enne, Sorge dovrebbe essere l’ultima a farle la morale, visto che poco prima stava parlando del suo rapporto con Nicola Pisu. Sulla base di quanto dichiarato, Miriana ha sollevato dei dubbi sull’atteggiamento della coinquilina: “Adesso vuoi colpire me? Devi sempre colpire o isolare qualcuno”. Infine, Trevisan ha spiegato di avere paura a raccontare le sue cose personali a Soleil, perché potrebbe usarle per attaccarla.

La replica di Sorge

In seguito alla versione di Miriana Trevisan, Soleil Sorge ha precisato di non avere mai voluto colpire nessuno. Inoltre ha ribadito di avere sempre difeso la showgirl anche quando alcune altre donne della Casa la emarginavano.

Sorge non ha nascosto che il giudizio di Miriana l’abbia vissuto come un sorta di tradimento da parte di un’amica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo una serie di botta e risposta, le due concorrenti hanno interrotto il confronto-scontro senza giungere a una vero conclusione.

Delia al GFVip contro Soleil e Alex

Nel vedere una pericolosa vicinanza tra Soleil e Alex, la moglie di quest’ultimo ha chiesto di entrare nella casa di Cinecittà per un confronto. In merito all’influencer, Delia l’ha invitata a non dare troppa confidenza agli uomini sposati.

Dopo averla definita una “gatta morta”, Duran ha tagliato corto: “Dovresti vergognarti”.

Per quanto riguarda l’attore, la moglie ha chiesto ad Alex di tornare ad essere l’uomo che era prima di entrare al GFVip. Poi, Delia ha confidato di essere stata molto male nel vedere il suo uomo vicino a un’altra donna. Infine, la donna ha fatto sapere che l’amore va sempre coltivato: in sostanza, se Belli proseguirà su questa strada, lei potrebbe anche prendere delle decisioni drastiche.