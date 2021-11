Nel post-puntata del GFVip, in onda lunedì 1° novembre, Soleil Sorge ha avuto un crollo emotivo. La 27enne italo-americana è stata redarguita da Alfonso Signorini per avere parlato dell'acido. Al termine della diretta, Soleil ha confidato di avere vissuto quel "dramma" in famiglia tramite la mamma di un suo caro amico.

Il precedente

Parlando con Alex, Katia e Davide, al termine della puntata di venerdì 29 ottobre, Soleil Sorge aveva paragonato il suo ex Gianmaria a uno scarafaggio: "Gli butti l'acido e non muoiono, si rinforzano". Vista la gravità delle affermazioni, era intervenuto anche lo staff del 36enne campano tanto da chiedere provvedimenti disciplinari per Sorge.

Nella 15^ puntata Alfonso Signorini ha rimproverato la 27enne italo-americana. Il conduttore ha chiesto a Soleil di pensare prima di parlare a sproposito, poiché dopo le giustificazioni non contano nulla. A tale proposito il conduttore ha sostenuto che se la produzione del Reality Show avesse visto un'offesa particolare, avrebbe già squalificato la concorrente. Infine, Signorini ha chiesto alla "vippona" di scusarsi con Gianmaria.

Il crollo della gieffina

Al termine della puntata del GFVip, Soleil Sorge è scoppiata in lacrime. Parlando con Gianmaria Antinolfi, la diretta interessata ha cercato di spiegare la sua posizione: "Il tema dell'acido... l'ho vissuta in famiglia una cosa del genere". L'influencer ha rivelato che la mamma di uno dei suoi migliori amici in passato venne aggredita con l'acido.

Dunque, il suo scopo non era quello di offendere sul personale il suo ex fidanzato.

Per spiegare meglio la sua versione, Soleil è tornata a parlare degli scarafaggi: "Allo scarafaggio gli butti il veleno e si rafforza anziché morire". Infine, la diretta interessata ha chiesto scusa a Gianmaria per averlo paragonato a un insetto.

Sulla base di quanto dichiarato, la 27enne ha chiosato: "Ero arrabbiata in quel momento, si vedeva la mia faccia".

Le rassicurazioni di Gianmaria

Di fronte alle lacrime di Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi ha cercato di consolare la coinquilina. L'imprenditore campano ha invitato la 27enne italo-americana a non piangere e non disperarsi, perché tanto aveva compreso la situazione.

Lo stesso Gianmaria ha sostenuto di conoscere bene Soleil, per questo si è detto convinto che non avrebbe mai detto quelle cose così cattive su di lui.

Inoltre, Antinolfi ha accettato le scuse dell'ex fidanzata. Il rapporto di Soleil e Gianmaria all'interno del GFVip è sempre stato di alti e bassi e nonostante il 36enne sia stato più volte bersagliato dalla sua ex, ha sempre cercato di trovare una mediazione.