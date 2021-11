Miriana Trevisan ha messo nuovi paletti con Nicola Pisu. In occasione dell'ennesima discussione tra le mura del GFVip, la showgirl ha sostenuto che il figlio di Patrizia Mirigliani le stia mancando di rispetto in quanto non accetti le sue decisioni. Dal canto suo, il 32enne si è detto stanco da volere abbandonare il Reality Show.

Lo sfogo della showgirl

Nella giornata di mercoledì 3 novembre, Miriana e Nicola hanno dato adito all'ennesimo confronto-scontro. La showgirl ha ribadito di essere attratta dal coinquilino, ma di non volere alcun contatto fisico a causa delle telecamere.

Come riferito da Trevisan, la scintilla dell'amore da parte sua ancora non è scattata. Dal momento che i "vipponi" vengono ripresi 24 ore su 24, la diretta interessata non vuole dormire al fianco del coinquilino: "Non me la sento, è una cosa che faremo fuori". La 48enne ha riferito che in questo momento sua mamma e suo figlio la stanno guardando, per questo non vuole esporsi. Miriana ha compreso perfettamente che Nicola vorrebbe andare oltre, ma Trevisan vuole lasciarsi andare a momenti intimi con il 32enne lontano dal GFVip: "Tu pensi soltanto a te stesso, ma ricorda che io sono una donna con un bambino". Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha invitato Nicola a non aspettare i suoi tempi se non è d'accordo.

A detta della gieffina non ha alcun senso condividere lo stesso letto per poi mettere un divisorio, quindi meglio evitare di dormire insieme. Nel vedere Pisu perplesso, Miriana ha sbottato: "Sei maleducato e scortese". Secondo la showgirl, il coinquilino si starebbe comportando come tutti gli altri uomini che non sanno accettare la decisione di chi hanno davanti.

Nicola deluso

Dopo essere stato umiliato da Miriana Trevisan, Nicola Pisu si è sfogato con Clarissa Selassié e Francesca Cipriani. Nel dettaglio, il 32enne ha sostenuto che la showgirl non abbia le idee chiare. Pisu ha fatto sapere di non essere un giocattolo che riesce a mettere in pausa i suoi sentimenti per riprenderli lontano dal Grande Fratello Vip.

A tale proposito il diretto interessato ha riferito di sentirsi molto più maturo della showgirl.

In un secondo momento, il gieffino ha confidato a Jo Squillo e Gianmaria Antinolfi di essere rimasto destabilizzato da questa nuova discussione. Per questo il giovane si è detto pronto ad abbandonare il reality show: "Venerdì esco da qua". Il figlio di Patrizia Mirigliani ritiene giusto lasciare il programma, poiché non intende più avere delle discussioni con la sua "amata". Dal momento che Miriana Trevisan non è in grado di capire cosa vuole, il 32enne è pronto a farsi da parte.