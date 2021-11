All'interno del GFVip è in atto una faida tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. La cantante lirica non ha gradito di essere stata nominata dalla coinquilina durante la 21^ puntata. Di conseguenza, la 75enne ha pensato bene di togliere il personaggio principale della Turandot assegnato in precedenza alla showgirl. Parlando con Sophie Codegoni, Miriana ha rivelato di provare molta tristezza per quanto sta accadendo.

L'accaduto

Miriana e Katia non hanno affatto chiarito. Anzi, la cantante lirica sembra essere intenzionata a non rivolgere più parola alla coinquilina.

La scorsa settimana, i "vipponi" hanno ricevuto il compito di portare in scena la Turandot. Mentre in un primo momento Ricciarelli aveva assegnato a Miriana il ruolo della schiava, successivamente ha deciso di darlo a Jessica Selassié.

Ma non è tutto, la 75enne non si sarebbe affatto preoccupata di informare la destinataria del "provvedimento".

Lo sfogo di Trevisan

Parlando con Sophie Codegoni, Miriana ha spiegato di avere scoperto che non doveva più interpretare il ruolo della schiava. A tal proposito la diretta interessata ha ammesso di esserci rimasta male. La 49enne non comprende l'astio di Ricciarelli causato solamente da una nomination: "Che tristezza, quanta cattiveria può avere una persona.

Mi fa tenerezza".

Miriana: “Che tristezza, quanta rabbia può avere una persona. Mi fa tenerezza” #GFVip pt1 pic.twitter.com/ZGtkzVLb6K — ELiSA (@ElisaDiGiacomo) November 24, 2021

Secondo l'ex ragazza di Non è la Rai, Katia sta portando avanti una polemica inutile. Ma non solo, Miriana ha lamentato il fatto di non avere ricevuto alcuna solidarietà dai suoi compagni d'avventura.

Trevisan ha fatto sapere che alcuni hanno saputo del cambio-personaggio, ma hanno fatto finta di nulla. A quel punto l'ex tronista di Uomini e Donne ha preso le difese della showgirl e le ha fatto una promessa: "Se non viene reintegrata nella Turandot non partecipo: tutti o nessuno".

Di fronte al gesto di solidarietà della coinquilina, Miriana si è commossa.

Poi, ha ribadito che si aspettava una presa di posizione simile anche da parte degli altri "vipponi".

Il chiarimento di Alex

Mentre le due coinquiline stavano parlando, Alex Belli ha raggiunto i suoi compagni d'avventura in giardino. Di conseguenza, Sophie ha chiesto all'attore di avvicinarsi per avere un chiarimento.

La 19enne milanese ha spiegato quanto accaduto a Miriana. Alex, però, ha rassicurato entrambe le coinquiline: "Amore abbiamo tutti una parte nella Turandot". Il diretto interessato ha fatto sapere che in quella determinata opera lirica, ci sono moltissimi personaggi. Poi, Belli ha aggiunto: "Doveva fare la schiava ma adesso non la fa più. Su questa cosa ci lavoriamo su un attimo". Infine, il 38enne ha concluso: "Tutti facciamo qualcosa, nessuno è spettatore".