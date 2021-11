Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera bavarese, ideata da Bea Schmidt, per le puntate dal 6 al 12 dicembre raccontano che Christoph chiederà al dr. Kamml di far credere ad Ariane che la donna ha un tumore al cervello. Cornelius, invece, vorrà tendere una trappola a Erik in cui verrebbe coinvolto anche Christoph, così Selina sarà combattuta se aiutare il fidanzato o il padre di Maja. Il dr. Kamml, intanto, darà l'infausta ma falsa diagnosi alla dark lady, nel frattempo Florian darà un ultimatum a Maja.

Selina, infine, deciderà di avvertire Christoph che Erik vuole ingannarlo, mentre Florian confesserà a Maja di essere stato lui a mettere al corrente il fratello del piano dei Saalfeld.

Christoph chiederà al dr. Kamml di far credere ad Ariane che lei ha un tumore al cervello

Le trame della fiction daily tedesca dal 6 al 12 dicembre anticipano che Christoph ordirà un piano particolarmente diabolico per vendicarsi di Ariane, ovvero chiederà al dr. Kamml di far credere alla dark lady che lei ha un tumore al cervello.

Cornelius, intanto, spiegherà a Selina che per dimostrare la propria innocenza è intenzionato a ingannare Erik tendendogli una trappola legata agli hotel termali.

Peccato, però, che tale inganno coinvolgerebbe anche Christoph, così Selina si troverà combattuta se dar manforte al padre di Maja oppure aiutare il fidanzato.

Maja, successivamente, non riuscirà a capacitarsi che Florian voglia separarsi da lei e, a complicare ancor di più il loro legame, ci si metterà anche un ultimatum che il guardiacaccia farà alla giovane von Thalheim: Cornelius dovrà andarsene dal Fürstenhof entro due giorni.

Selina avvertirà Christoph che Erik vuole tradirlo

Le anticipazioni di Sturm der Liebe sino a domenica 12 dicembre rivelano che Ariane riceverà i risultati della biopsia del tumore dal dr.

Kamml, il quale dirà alla donna di avere un tumore maligno al cervello, così come il medico corrotto aveva concordato con Christoph in precedenza.

Selina, nel mentre, sceglierà di aiutare il fidanzato e lo avvertirà che Erik è intenzionato a tradirlo nel settore degli hotel termali. Saalfeld, appurato ciò, deciderà di tendere a sua volta una trappola a Vogt, grazie anche all'ausilio di Robert e Werner.

L'inganno consisterà nel far sì che Werner lascerà che i suoi contatti giochino con la polizia mentre monitora le transazioni bancarie di Erik. Se il fratello di Florian trasferirà i soldi verrà, quindi, colto in flagrante. Tuttavia, però, tale piano verrà poco dopo scoperto proprio dal fratello di Erik.

Ariane, intanto, sarà totalmente in preda allo sconforto per l'infausta diagnosi ricevuta ma non dirà nulla nemmeno al dark man. Rosalie, però, si accorgerà che qualcosa non va in Kalenberg e, sfruttando ciò, tenterà di ottenere la cartella clinica con gli errori medici di Michael.

Florian, infine, sceglierà di ritirare il suo categorico ultimatum fatto a Maja sul padre e, quando la ragazza le suggerirà di intraprendere assieme un nuovo inizio, il guardaboschi le confesserà di essere stato lui a mettere al corrente il fratello del piano dei Saalfeld.