Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda dal 22 al 26 novembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Tina Amato, la quale prenderà una fatidica decisione in merito all'operazione cui deve sottoporsi per risolvere il problema alle corde vocali. Intanto Vittorio Conti, in tutta questa situazione, si mostrerà sempre più vicino alla giovane Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 26 novembre: Tina sceglie di operarsi

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore fino al 26 novembre 2021, rivelano che Tina ha preso una decisione definitiva circa l'operazione da fare alle corde vocali.

La figlia di Agnese e Giuseppe, dopo aver riflettuto a lungo ascoltando anche il parere dei suoi familiari, annuncerà di essere pronta a sottoporsi a questa fatidica operazione, la quale le permetterà poi di riprendere in mano le redini della sua carriera professionale.

Una scelta forte quella di Tina, la quale potrà contare sull'appoggio e sul sostegno di Vittorio Conti.

Vittorio Conti sempre più vicino a Tina

Fin dal primo momento, il proprietario del Paradiso delle signore si è rivelato un perfetto "braccio destro" per Tina e l'ha sempre supportata e sostenuta circa l'idea di doversi sottoporre a questa operazione alle corde vocali.

Anche in questi nuovi appuntamenti con la soap opera in onda su Rai 1 fino al 26 novembre, Vittorio continuerà ad appoggiare Tina e dopo aver saputo della sua scelta finale sull'operazione, deciderà di organizzare una sorpresa.

Vittorio, infatti, organizzerà una cena a sorpresa per Tina, con l'intento di farle sentire tutto il calore e l'affetto delle persone che le vogliono bene, in vista di questo momento così delicato che la attende.

Alla cena parteciperà anche suo fratello Salvatore Amato, che uscirà allo scoperto circa la sua relazione in corso con Anna Imbriani.

Scatta il bacio tra Flora e Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 dal 22 al 26 novembre

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Flora Ravasi deciderà di continuare ad indagare sul conto del padre Achille e di non rassegnarsi dopo aver scoperto che l'uomo era considerato un truffatore.

Ecco perché la giovane stilista del Paradiso si intrufolerà segretamente all'interno dell'ufficio di Umberto Guarnieri, con la speranza di poter trovare delle prove che possano aiutarla a far chiarezza.

Nell'ufficio, però, Flora verrà beccata in pieno proprio da Umberto: tra i due ci sarà un momento di passione e si lasceranno andare ad un bacio.

Intanto Maria si lascerà sopraffare dalla gelosia nei confronti di Rocco e temendo che possa tradirla, deciderà di lasciare Milano e di mettersi in viaggio per raggiungerlo.