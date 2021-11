Il Paradiso delle Signore 6 prosegue la sua messa in onda quotidiana nel palinsesto della rete ammiraglia Rai. La nuova stagione della proseguirà per tutta la durata della stagione tv 2021/2022, come sempre in prima visione assoluta, e si preannuncia ricca e densa di colpi di scena. Nel corso delle prossime settimane di messa in onda sono attesi dei clamorosi ritorni in scena che non passeranno inosservati, come quello di Sandro Recalcati, l'orami ex compagno di Tina Amato.

Il ritorno di Sandro: retroscena cast Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, a svelare dei retroscena su cast e nuove trame de Il Paradiso delle signore, ci ha pensato l'attore Luca Capuano che sui social ha condiviso uno scatto che lo ritrae sul set della celebre soap opera di cui, in passato, è stato uno dei protagonisti.

L'attore, infatti, ha vestito i panni di Sandro, compagno di Tina Amato, e i due sono stati insieme fino a quando la donna non ha scelto di lasciare Milano per intraprendere la sua carriera musicale in giro per il mondo.

Successivamente, Tina è rientrata in città, ma di Sandro neppure l'ombra. La donna non ha avuto ancora il coraggio di confessare ai familiari la fine della sua relazione con Sandro, ma ben presto la verità verrà a galla.

Sandro, infatti, come svelato dallo scatto di Luca Capuano sui social, tornerà in scena nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse lungo l'arco della stagione tv 2021/2022.

Dante Romagnoli ritorna nella sesta stagione de Il Paradiso

Cosa succederà a quel punto? Il ritorno di Sandro potrebbe riaccendere la fiamma della passione con Tina Amato, oppure il loro amore è ormai giunto definitivamente al capolinea?

Ma questo non sarà l'unico ritorno che ci sarà nel corso della lunga sesta stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1.

Spazio anche al rientro in scena di Dante Romagnoli, che il pubblico ha avuto modo di conoscere nel corso della sesta stagione.

Il rientro in città di Dante,per motivi di lavoro, sicuramente non passerà inosservato e chissà se l'uomo si ritroverà di nuovo ai ferri corti con Umberto e la perfida contessa Adelaide.

Marta non ritorna: retroscena cast Il Paradiso delle signore 6

Tra tutti questi ritorni nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, però, il pubblico si chiede a gran voce se ci sarà anche quello di Marta Guarnieri, la moglie di Vittorio Conti, che ormai si è stabilità in America per lavoro.

Ebbene, stando a quanto apprende Blasting News, al momento non è previsto il ritorno in scena di Marta, la quale proseguirà il suo percorso professionale negli Stati Uniti.

Tuttavia, dato che la soap è già confermata per la settima stagione, non sono escluse possibili sorprese.