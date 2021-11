Belen Rodriguez è stata protagonista di un Gossip tra i concorrenti del Gf Vip. L'ex fidanzato di Belen, Gianmaria Antinolfi, in una confidenza intima a una compagna d'avventura, ha rivelato che una sua ex di origini argentine sarebbe rimasta incinta.

Una rivelazione forte, che non è passata inascoltata alle orecchie di Jessica Hailé Selassié. La principessa d'Etiopia ha reagito, però, del tutto contrariata alla confidenza, ipotizzando a voce alta che Gianmaria si riferisse all'ex storica, Belen. In reazione alla rivelazione, la ragazza infatti non ha escluso che la showgirl possa replicare a Gianmaria, nel reality dei vip.

Anche i fan sul web hanno ipotizzato che il riferimento fosse proprio all'ex di Stefano De Martino.

Gf vip, trapela una gravidanza inaspettata

Nel daytime del Gf vip 6, registratosi nel weekend di Halloween 2021, Gianmaria Antinolfi ha fatto luce su una Gravidanza concepita con una delle ultime ex. Lo ha fatto in una confidenza condivisa con la coinquilina Manila Nazzaro, limitandosi a riportare solo le origini argentine dell'ex misteriosa.

Parlando della donna top-secret, all'ex Miss Italia, il campano ha esordito lasciando intendere che, al momento dei fatti narrati, quest'ultima fosse rimasta incinta di lui nonostante fosse sposata con un altro uomo. Non appena appresa la gravidanza, la donna avrebbe deciso di recarsi nella terra natale.

Motivo per cui Gianmaria si è poi visto costretto a partire per l'Argentina.

"Perché io ho deciso di andare in Argentina? In realtà io non volevo andare in Argentina. Però lei era partita per l’Argentina per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me", ha quindi spiegato il gieffino.

Gianmaria Antinolfi e i sospetti indizi su Belen Rodriguez

Parlando sempre a Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi ha proseguito lasciandosi scappare ulteriori retroscena sulla lovestory vissuta con l'ex incognita. "Era rimasta incinta prima di partire per l’Argentina - ha inoltre aggiunto - Le ho detto ‘fai quello che vuoi, nessuno sa che stiamo insieme.

Se nasce un bimbo da un’altra persona passi male, quindi scegli tu’”.

La rivelazione è giunta anche all'orecchio di Jessica Hailé Selassié, destando in lei il sospetto immediato che Gianmaria alludesse all'ex storica Belen Rodriguez. La lovestory di Gianmaria e la modella argentina era diventato il caso mediatico più discusso nell'estate 2020, dopo l'ultima crisi coniugale tra Belen e Stefano De Martino.

Jessica Hailé Selassié attacca Gianmaria Antinolfi, al Gf vip 6

La confessione di Gianmaria Antinolfi al Gf vip 6 ha scatenato la reazione avversa di Jessica Hailé Selassié. L'etiope, dopo aver notato la censura apportata dalla regia nel reality sulla confidenza di Gianmaria, palesatasi con lo spegnimento della luce rossa delle telecamere nella casa, ha pensato di difendere Belen Rodriguez.

Ipotizzando che la modella avesse subito una menzione da Antinolfi, rispetto alla gravidanza portata alla luce da quest'ultimo nella casa, Jessica ha rivelato alla coinquilina Soleil Sorge: “Ha detto delle cose molto forti. Amore se viene qui Belen gli fa un .... così grande”.

Insomma, a quanto pare, Jessica non esclude che l'argentina possa intervenire nel reality, per un confronto con il campano.