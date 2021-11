Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e, al centro dell'attenzione, continua ad esserci la coppia composta da Vittorio Conti e Tina Amato. I due sono protagonisti delle trame di queste nuove puntate della soap opera in onda tutti i giorni su Rai 1, complice l'avvicinamento sospetto che c'è stato nel corso di questa sesta stagione. Ma cosa succederà in futuro? Trionferà l'amore oppure no? A fare un po' di chiarezza è stata l'attrice Neva Leoni, svelando dei retroscena sulle prossime puntate.

Vittorio e Tina sempre più vicini ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, il rapporto tra Tina e Vittorio è diventato sempre più intenso e forte nel corso di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda con successo sulla rete ammiraglia Rai.

Tra i due si è venuto a creare un rapporto di grande intesa e anche di grande feeling, che fa ben sperare anche in vista del loro futuro come coppia.

In tanti, infatti, hanno ipotizzato che tra i due possa sbocciare l'amore, complice il fatto che si ritrovano single dopo aver archiviato i loro rispettivi matrimonio.

Conti è stato lasciato da Marta che ha scelto di trasferirsi in America per portare avanti la sua esperienza lavorativa. mentre Tina è rientrata in città a Milano ma senza Sandro, dopo la fine del loro amore.

Nascerà l'amore tra Tina Amato e Vittorio Conti?

Cosa succederà in futuro? Tina e Vittorio si fidanzeranno? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan-spettatori de Il Paradiso delle signore 6, curiosi di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate della soap opera in onda su Rai 1.

A fare un po' di chiarezza è stata l'attrice Neva Leoni che, in una recente intervista, si è lasciata andare ad una serie di retroscena legati alle trame future di questa sesta stagione della soap opera pomeridiana.

L'attrice che veste i panni di Tina, rispondendo alle domande legate ad un possibile trionfo dell'amore con Conti, non ha nascosto che entrambi non sono ancora pronti per lasciarsi alle spalle il loro passato.

Il retroscena su Tina e Vittorio: ecco cosa succederà ne Il Paradiso 6

"Nessuno dei due è pronto per un nuovo amore", ha ammesso l'attrice di Tina, aggiungendo poi che in questo momento, nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, il suo personaggio dovrà prima metabolizzare il fatto di essere stata tradita da Sandro.

Come se non bastasse, Tina ha anche i suoi problemi di salute alle corde vocali da risolvere: nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, la giovane figlia di Agnese e Giuseppe comunicherà la sua decisione finale di sottoporsi alla fatidica operazione.

Al suo fianco, anche in questa avventura, ci sarà come sempre Vittorio Conti che si rivelerà una perfetta spalla su cui poter contare.