L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere uno dei più seguiti del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda nel corso della lunga stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio per delle importanti novità legate al personaggio di Vittorio Conti, il quale riuscirà finalmente a voltare pagina e ad andare avanti dopo l'addio di sua moglie Marta. Occhi puntati anche su Sandro, che rimetterà piede in città dopo un lungo periodo di assenza e tornerà così a rivedere la sua ex Tina Amato.

Nuovo amore per Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 2021/2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste per la stagione tv 2021/2022, rivelano che ci sarà spazio per delle importantissime novità legate in primis alla vita sentimentale di Vittorio Conti.

Stando a quanto apprende Blasting News, dopo un inizio stagione in cui Conti si è dedicato anima e corpo alla sua attività professionale, a partire dalle prossime puntate in onda su Rai 1 durante l'anno, ci sarà spazio anche per un risveglio dei sentimenti.

Per Conti, infatti, sarà il momento di voltare pagina e di cominciare a guardarsi intorno. Per lui, infatti, arriverà un nuovo amore in grado di spazzare via i dissidi e quel periodo buio vissuto dopo la fine della sua relazione con Marta Guarnieri, la quale scelse di mettere la parola fine al loro matrimonio, stabilendosi in America per motivi di lavoro.

Una nuova donna farà capitolare Vittorio

Ma chi sarà questo nuovo amore che farà capitolare il giovane Vittorio Conti?

Al momento non si sa ancora se Conti si innamorerà di una delle protagoniste attualmente presenti già nel cast de Il Paradiso delle signore oppure se ci saranno delle ulteriori new entry in grado di far capitolare il cuore del proprietario del grande magazzino.

Certo, il feeling con Tina Amato non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori ma, nel corso della sesta stagione, la donna si ritroverà a fare i conti col ritorno del suo ex Sandro.

Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nel corso della lunga stagione 2021/2022 che chiuderà i battenti a maggio, Sandro rimetterà piede in città.

Il ritorno di Sandro da Tina: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 nuove puntate

Il personaggio interpretato dall'attore Luca Capuano, farà così ritorno a Milano e avrà modo di rivedere e ricongiungersi con la sua ex Tina Amato.

Cosa succederà tra i due? Potrebbe risbocciare il sentimento oppure la cantante si lascerà alle spalle in maniera definitiva il suo passato?

Un mistero che verrà risolto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste su Rai 1 nel corso dell'attuale stagione televisiva.