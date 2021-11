Prosegue su Rai 1 la programmazione della soap tv italiana Il Paradiso delle Signore che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi da lunedì 15 a venerdì 19 novembre, Giuseppe si appresterà a lasciare Milano e mediterà vendetta contro Armando. Inoltre Gloria suggerirà ad Ezio di far entrare gradualmente Stefania nella famiglia Colombo, mentre Umberto riuscirà a convincere Flora che è estraneo di quanto successo ad Achille.

Anna accetta l'invito di Salvatore

Nelle puntate di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 15 novembre, Tina sarà incurante del figlio illegittimo del padre e crederà che la causa delle acredini tra i genitori sia lei.

Armando avrà un acceso confronto con Giuseppe. Intanto Marco resterà un altro po' di tempo a Villa Guarnieri, così il fratello maggiore avrà modo di scordare quanto fatto da lui a Torino. Inoltre Gemma diverrà ufficialmente una Venere. Ludovica confesserà a Flora che suo padre era un truffatore e Umberto riuscirà nell'intento di convincere la Ravasi della sua estraneità in quello che è successo ad Achille.

Nell'episodio di martedì 16 novembre, Agnese dirà espressamente a Giuseppe di andare via da casa, ma l'uomo proverà ad avere almeno la compassione dei figli. Marco vedrà Gemma e tra i due ci sarà subito una grande affinità. Nel frattempo le Veneri saranno felici di apprendere che Flora avrà un servizio dedicato nel nuovo numero della rivista.

Stefania chiederà di poter presenziare all'intervista della ragazza. In tutto questo Agnese spiegherà ad Armando tutto quello che ha fatto il marito, mentre Anna accetterà finalmente l'invito di Salvatore.

Agnese dice a Giuseppe di dire la verità ai figli

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 17 novembre, Tina è più tranquilla dopo che il padre ha cambiato idea in merito alla sua operazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salvo sarà finalmente innamorato. Intanto Gemma proverà invidia del bel rapporto creatosi tra Ezio e Stefania, con quest'ultima che colpirà Vittorio in quanto durante l'intervista a Flora mostrerà tutta la sua bravura. Inoltre Giuseppe chiederà perdono ad Agnese, ma la donna glielo negherà e anzi lo spronerà a dire ai figli la verità.

Nella puntata di giovedì 18 novembre, Amato rivelerà ai figli di doversi trasferire in Germania, ma non spiegherà i veri motivi della decisione. Nel frattempo Stefania e Gemma si scontreranno, dopo che quest'ultima non ha detto nulla alla sorella circa la cena al circolo. Ezio e Veronica decideranno di punire Gemma. In tutto questo Conti dirà ad Agnese che starà vicino a Tina, mentre Giuseppe giurerà vendetta contro Armando.

Gemma prova a far pace con il padre

In base agli spoiler di venerdì 19 novembre, Agnese spiegherà a Don Saverio che non può concedere il perdono al marito. Gemma invece proverà a far pace con il padre, ma senza avere gran successo. Gloria suggerirà ad Ezio di non forzare eccessivamente l'ingresso di Stefania in casa Colombo, ma l'uomo non apprezzerà il consiglio.

Intanto Adelaide capirà che Marco sta costeggiando una borghese per avere un secondo fine. Infine Giuseppe prima di partire per la Germania darà un ultimo saluto ai figli e avrà un duro confronto con Agnese e Armando.