Il Paradiso delle Signore 6 continua ad essere uno dei programmi di punta della programmazione di Rai 1. La soap con protagonisti Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Roberto Farnesi, ogni giorno appassiona una media di circa due milioni di spettatori che si stanno appassionando alle vicende dei vari protagonisti di questa stagione. Un successo clamoroso che ha già spinto la Rai a confermare la settima stagione prevista per la prossima stagione televisiva e intanto si parla anche di un ritorno della soap in prima serata, il quale però non è ben visto da Vanessa Gravina.

Grande successo per Il Paradiso 6: la soap pronta a tornare in prima serata?

Nel dettaglio, questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore ha debuttato nel migliore dei modi su Rai 1, con una media giornaliera di poco inferiore ai due milioni di fedelissimi spettatori e uno share che oscilla tra il 17 e il 19%.

Numeri molto importanti per il pomeriggio della rete ammiraglia, tali da permettere alla soap opera di riuscire a dar del filo da torcere ai programmi in onda su Canale 5 come nel caso del daytime di Amici 21.

Insomma un grande successo per il pomeriggio di Rai 1, tanto che in queste ultime settimane, si è parlato di un nuovo ritorno della soap opera in prima serata, proprio come accadeva con le prime stagioni che venivano trasmesse nella prestigiosa fascia serale.

Vanessa Gravina contraria al ritorno in prime time de Il Paradiso delle signore

A tal proposito, Vanessa Gravina che veste i panni di Adelaide, in una recente intervista ha detto la sua in merito a questo ritorno nella fascia serale e non ha nascosto di non essere una "fan" di questa ipotesi.

"Spero di no, quando il pubblico si appassiona ad un prodotto che segue quotidianamente, è antipatico toglierlo da quella fascia", ha ammesso l'attrice che interpreta la temutissima contessa di Sant'Erasmo.

Insomma Vanessa Gravina si augura che Il Paradiso delle signore non ritorni in prima serata e che prosegua la sua regolare messa in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1, dove ormai sembra aver trovato una propria dimensione e dove appassiona una platea sempre più cospicua di telespettatori.

Gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso 6: Adelaide preoccupata

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di questa sesta stagione della soap opera Rai, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Adelaide, ad esempio, dovrà fare i conti con le nuove indagini di Flora Ravasi, che vorrà scoprire tutta la verità sulla morte di suo padre Achille.

Occhi puntati anche su Tina Amato: la giovane donna, infatti, scoprirà che sua madre Agnese e Armando hanno una tresca clandestina e non la prenderà benissimo.