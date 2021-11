L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 prosegue con successo su Rai 1 e per le prossime puntate, che andranno in onda nel corso della stagione tv 2021/2022, ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sulle vicende di Vittorio Conti, che riuscirà finalmente a riprendere in mano le redini della sua vita sentimentale. Tuttavia il proprietario del grande magazzino non ritroverà sua moglie Marta, dato che non è previsto il ritorno in scena della sua interprete.

Retroscena Il Paradiso delle signore 6: nuovo amore per Vittorio Conti

Nel dettaglio, i retroscena sulle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che per Vittorio Conti ci sarà spazio per tornare a credere di nuovo nell'amore, dopo che sua moglie Marta ha scelto di mettere la parola fine al loro matrimonio.

A svelarlo è stato proprio Alessandro Tersigni, che in una intervista ha rivelato che per il suo personaggio arriverà il momento della svolta e tutto questo sarà possibile grazie a una donna che ha fatto parte del suo passato e che tornerà a fargli battere il cuore.

Inutile dire che i numerosissimi spettatori e fan de Il Paradiso delle signore speravano che questa donna del passato potesse essere Marta, ma così non sarà.

Marta Guarnieri non tornerà nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore

Secondo quanto apprende Blasting News, il ritorno della moglie di Vittorio Conti non sarebbe previsto per le prossime puntate della sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1.

L'attrice Gloria Radulescu per il momento ha scelto di stare fuori dal cast de Il Paradiso delle signore: un addio che ha destato non poche polemiche tra i numerosi fan e spettatori della soap, i quali speravano di veder trionfare l'amore tra lei e Vittorio Conti.

Invece questa sesta stagione sarà quella della rinascita per il proprietario del grande magazzino, che avrà finalmente la possibilità di rimettersi in sesto e tornare a credere nell'amore.

In attesa di scoprire chi sarà questa donna che farà battere il cuore di Vittorio Conti nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, durante la nuova stagione ci sarà spazio anche per un'uscita di scena che non passerà inosservata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adelaide esce di scena: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Vanessa Gravina, che veste i panni della temutissima contessa Adelaide Di Sant'Erasmo, ha svelato in un'intervista che ci sarà un periodo in cui non sarà protagonista della soap opera.

Gravina, infatti, sarà impegnata con un tour teatrale che la porterà ad assentarsi dal set: un'uscita di scena che non sarà un addio definitivo, dato che la perfida contessa tornerà ben presto sul set.

Un'assenza che di sicuro non passerà inosservata agli occhi degli spettatori che tutti i giorni seguono con passione le vicende dei vari protagonisti del grande magazzino.

Le indagini sulla morte di Achille fanno tremare la contessa: spoiler Il Paradiso 6

Proprio le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la contessa si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di suo nipote Marco, ma soprattutto con le indagini che verranno compiute da Flora Ravasi, pronta a scoprire tutta la verità sul conto di suo padre Achille.

Le indagini di Flora metteranno in crisi la contessa, dato che è stata proprio lei una delle ultime persone ad aver avuto dei contatti diretti con Ravasi, durante quel lungo soggiorno in America dove i due trascorsero insieme il viaggio di nozze.

Perché Adelaide teme così tanto che Flora possa scoprire la verità sul padre? Possibile che la contessa stia nascondendo qualcosa di "losco" insieme a Umberto Guarnieri? I sospetti non mancano e non si esclude che Adelaide, insieme a Umberto, possa essere in qualche modo complice di quello che è accaduto ai danni del commendatore.

L'addio di Giuseppe Amato che lascia Milano e la famiglia

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera del pomeriggio di Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Giuseppe Amato.

Per lui arriverà il momento della resa dei conti con sua moglie, che lo metterà alle strette: vuole che sia chiaro con i suoi figli e che riveli loro la verità sulla sua vita segreta in Germania.

Peccato, però, che Giuseppe non avrà alcuna intenzione di farlo e pur di non affrontare i suoi ragazzi farà la valigia per tornare di nuovo in Germania. Il capofamiglia di casa Amato, quindi, saluterà tutti e annuncerà la sua imminente partenza, ma non prima di un nuovo accesissimo scontro che lo vedrà protagonista con sua moglie e con Armando.

Tornerà nel corso delle puntate future di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore? La risposta nel corso delle prossime settimane.