Il Paradiso delle Signore torna con tanti nuovi colpi di scena. Dalle anticipazioni riguardanti le trame delle puntate in programma da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, si evince che Vittorio cercherà di stare sempre più vicino a Tina, mentre quest’ultima racconterà tutta la verità ai suoi genitori. Nel frattempo, Irene deciderà di boicottare Gemma ma Stefania non apprezzerà il suo gesto. Nel mentre, Flora scoprirà che tipo di legame c’è tra Adelaide e Umberto e resterà scioccata. Agnese, infine, scoprirà il motivo della sparizione dei soldi nel suo libretto di risparmio.

Se si sono perse puntate della daily soap anni ’60, non ci si deve preoccupare perché ci sono due modi per recuperarle: RaiPlay e Rai Premium.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vittorio vicino a Tina

Primo giorno di lavoro per Gemma e Irene, per il bene di Stefania, le darà filo da torcere. Tina confesserà a Vittorio di aver paura di finire sotto i ferri e l’uomo si offrirà di accompagnarla dal medico. L’illuminare della medicina farà sapere alla sua paziente che per tornare a cantare come una volta dovrà operarsi al più presto. Salvatore, dopo aver saputo che Anna è vedova e ha una figlia, apparirà più confuso che mai. Nel frattempo, Flora cercherà di scoprire che cosa è successo negli ultimi momenti della vita di Achille Ravasi.

Gloria, intanto, farà la conoscenza di Veronica, la compagna dell’ex marito Teresio. Grazie alle parole incoraggianti del signor Conti, la cantante Amato confesserà tutta la verità ad Agnese e Giuseppe.

Stefania scoprirà che Irene ha intenzione di boicottare Gemma e cercherà di dissuaderla. Don Saverio vorrà che il signor Amato parli alla moglie dell’esistenza di Petra e del loro bambino, ma l’uomo non avrà il coraggio di confessarle la verità.

Per scoprire che tipo di rapporto c’era tra suo padre e i Guarnieri, Flora deciderà di andare a Parigi per parlare con Cosimo. Questa cosa preoccuperà molto Adelaide, la quale temerà che il signor Bergamini racconti alla stilista americana cose che possono danneggiare la famiglia Guarnieri. In crisi con Giuseppe, la sarta Amato troverà conforto in Armando.

La paura di Irene: Il Paradiso delle Signore 6 trame puntate 8-12 novembre

La signorina Cipriani, temendo di perdere l’affetto e l’amicizia di Stefania, cercherà di far schierare Dora contro Gemma. La figlia di Teresio, intanto, cercherà di instaurare un buon rapporto con la sorellastra. Salvatore, dopo aver fatto ordine nella sua testa, farà sapere ad Anna di essere disposto ad accompagnarla dalla figlia e la donna apprezzerà molto il gesto. Vittorio organizzerà un incontro tra Tina e una sua fan. Grazie a questo incontro, la cantante Amato avrà le idee più chiare sul suo futuro. Arrivato a Milano, Cosimo incontrerà Flora e farà delle rivelazioni che lasceranno la stilista a bocca aperta.

Agnese scopre il tradimento del marito: Il Paradiso delle Signore spoiler dall'8 al 12 novembre

Tina finalmente prenderà una decisione in merito alla sua operazione. La stilista Ravasi porterà avanti le indagini su suo padre Achille e scoprirà che Adelaide e Umberto sono amanti. A villa Guarnieri, intanto, arriverà improvvisamente Marco di Sant’Erasmo, nipote di Adelaide. Agnese, nel frattempo, troverà una foto di un neonato tra gli effetti personali di Giuseppe e intuirà il vero motivo dell’ammanco di soldi dal libretto di risparmio, e chiederà spiegazioni al marito. Messo alle strette, il signor Amato rivelerà alla moglie che quel bambino è frutto di una relazione extraconiugale.

Replica Il Paradiso delle Signore 6: doppio appuntamento su Rai Premium

Le puntate della sesta stagione Il Paradiso delle Signore trasmesse nella seconda settimana di novembre, saranno replicate due volte su Rai Premium. Il primo appuntamento, composto da cinque puntate, sarà fissato sabato 13 novembre dalle ore 15:35. Il secondo, invece, domenica 14 novembre dalle ore 23:10. Inoltre, è possibile recuperare le puntate della daily soap anni ’60 sulla piattaforma streaming di RaiPlay. Basterà accedere al sito, entrare nella sezione dedicata alla soap interessata e cliccare play alla puntata persa.