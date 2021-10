Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a venerdì 5 novembre, Conti apprenderà tutta la verità in merito al demo e Tina gli rivelerà tutto quello che le è successo. Conti si riprometterà di darle il suo aiuto. Inoltre Flora indagherà sui rapporti tra Achille e i Guarnieri, mentre Agnese scoprirà gli ammanchi sul conto e Don Saverio inviterà Giuseppe a dire tutto alla moglie.

Vittorio ha il dubbio che la voce nella demo è quella di Tina

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 1 novembre, Tina continuerà a non dire nulla ai suoi genitori in merito al suo problema con la voce. Intanto Vittorio riascolterà il brano e nutrirà dei dubbi sulla voce di Amato. Inoltre Gloria riferirà ad Armando che lei ed Ezio hanno raggiunto un accordo, in base al quale nessuno dei due rivelerà nulla. Paola invece si appresterà a lasciare il lavoro di Venere per portare a termine serenamente la gravidanza e andrà in sartoria per salutare tutti.

Nell'episodio di martedì 2 novembre, Agnese scoprirà che mancheranno diversi soldi sul libretto di risparmio, ma prima di lanciare delle accuse contro Giuseppe vuole avere tutto il quadro chiaro.

Nel frattempo Don Saverio sentirà Amato discutere al telefono con Petra e proverà a capirci qualcosa. Gemma invece sarà interessata al ruolo di Venere, dopo la partenza di Paola. In tutto questo Vittorio sentirà Anna cantare e la convocherà nel suo ufficio per alcuni chiarimenti. La ragazza informerà dell'accaduto sia Salvatore che Tina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Salvatore spinge Tina a raccontare la verità

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 3 novembre, Gemma si presenterà alle selezioni come nuova Venere. Don Saverio inviterà Giuseppe a raccontare alla moglie i motivi degli ammanchi nel libretto di risparmio. Intanto Conti chiederà informazioni a Tina sul demo, ma la ragazza si mostrerà alquanto strana.

Vittorio però ormai ha compreso che Tina gli sta mentendo e pertanto darà l'incarico a Beatrice di fare dei controlli nella sala registrazione.

Nella puntata di giovedì 4 novembre, le difficoltà per Tina aumenteranno sempre di più. Nel frattempo Marcello e Ludovica prepareranno una cena per Anna e Salvatore, al fine di far avvicinare i due. In tutto questo Gemma si mostrerà pronta per il lavoro di Venere e supererà brillantemente ogni lavoro che le sarà affidato, mentre Salvo si accorgerà di quanto Vittorio ha speso per il film e inviterà Tina a confessare tutta la verità a lui.

Flora indaga sui rapporti tra il padre e i Guarnieri

In base agli spoiler di venerdì 5 novembre, Flora indagherà in merito ai rapporti del padre con i Guarnieri e alle accuse lanciate contro di loro da Cosimo Bergamini.

Intanto al Paradiso si sceglierà la candidata meritevole come nuova Venere, con Conti che apprenderà la verità sulla demo. Salvatore difenderà Anna e quest'ultima gli rivelerà di avere una figlia e di aver perso il marito. Infine Vittorio capirà la situazione di Tina e si offrirà di darle il suo aiuto.