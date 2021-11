Il Paradiso delle signore continua ad appassionare con nuovi episodi tutti i giorni su Rai 1, a partire dalle 15:55. Secondo le anticipazioni della puntata che andrà in onda giovedì 18 novembre, Giuseppe (Nicola Rignanese) preferirà partire per la Germania piuttosto che raccontare ai figli la verità sul tradimento, ma prima di andare via vorrebbe vendicarsi di Armando (Pietro Genuardi). Occhi puntati anche su Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) che avranno una discussione, ma questa volta la signorina Colombo ne parlerà con Ezio (Massimo Poggio) che insieme a Veronica (Valentina Bartolo) metterà in punizione la nuova venere.

Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) sarà molto rassicurante con Agnese (Antonella Attili), impegnandosi a prendersi cura di Tina (Neva Leoni).

Stefania sarà stufa del comportamento di Gemma e ne parlerà con Ezio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di giovedì 18 novembre raccontano che Stefania si renderà conto di non essere stata invitata alla serata al circolo con la sua famiglia e capirà che la responsabilità è di Gemma. La figlia di Veronica, infatti, per gelosia nei confronti della figlia di Ezio, non l'ha informata come le aveva chiesto il signor Colombo. Stefania non sopporterà l'ennesimo colpo basso da parte di Gemma e, dopo aver discusso con lei, informerà suo padre di quanto accaduto.

Per Giuseppe sarà il momento di parlare ai suoi figli: anticipazioni Il Paradiso delle signore

La puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 18 novembre vedrà protagonista la famiglia Colombo che si troverà ad affrontare l'atteggiamento poco corretto di Gemma nei confronti di Stefania. Ezio si consulterà con Veronica e deciderà di non lasciar correre l'ennesimo affronto contro Stefania: Gemma verrà messa in punizione.

Nel frattempo, a casa Amato l'aria non sarà delle migliori, perché Giuseppe parlerà ai suoi figli della sua scelta. Vittorio Conti rassicurerà Agnese dicendole che in questo periodo difficile penserà lui a prendersi cura di Tina che, oltre all'improvvisa partenza di suo padre, a breve dovrà affrontare l'operazione.

Amato rassegnerà le sue dimissioni: anticipazioni puntata di giovedì 18 novembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 18 novembre rivelano che nella puntata in onda giovedì, dopo essere stato messo alle strette da Agnese, Giuseppe penserà che l'unica strada per lui sia lasciare Milano. L'uomo preferirà allontanarsi dalla sua famiglia, piuttosto che raccontare ai suoi figli di aver tradito Agnese e di avere avuto un bambino con un'altra donna. Il signor Amato parlerà con Tina e Salvatore della sua prossima partenza per la Germania, ma eviterà di dire ai ragazzi i veri motivi di questa decisione. Giuseppe rassegnerà le sue dimissioni dal Paradiso, ma visto che Armando non sarà più il suo titolare, il marito di Agnese mediterà vendetta nei confronti del capo magazziniere.