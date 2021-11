Continua su Rai 1 la programmazione della serie tv "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, Flora proseguirà le proprie indagini e verrà a sapere della relazione tra Adelaide e Umberto Guarnieri. Inoltre Agnese scoprirà che Giuseppe ha un figlio illegittimo e lo inviterà a dirle la verità, mentre Irene cercherà di mettere Gemma contro tutte le altre Veneri.

Tina racconta ai suoi genitori tutti i suoi problemi

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 8 novembre, il primo giorno di lavoro come Venere in prova di Gemma porterà a degli scontri con Irene. Vittorio capirà la paura di Tina di dover essere operata e la porterà dal medico il quale però gli ribadirà che è l'unico modo per recuperare tutta la voce. Successivamente grazie al supporto di Conti, lei racconterà tutto ai suoi genitori. Intanto Salvo sarà confuso dopo aver appreso da Anna che lei è vedova ed è madre di una ragazza. Inoltre Flora farà ancora molte domande sui Guarnieri, al solo fine di capire cosa ha fatto il padre negli ultimi momenti di vita. Gloria invece conoscerà Veronica.

Nell'episodio di martedì 9 novembre, per il bene di Stefania, Irene farà di tutto per ostacolare Gemma ma non troverà il via libera dell'amica. Nel frattempo Don Saverio spronerà Giuseppe a raccontare alla moglie di Petra, mentre Flora annuncerà ad Adelaide la sua partenza alla volta di Parigi. La contessa sarà preoccupata per quello che Cosimo potrà dirà alla Ravasi.

In tutto questo Agnese soffrirà la sua situazione matrimoniale e troverà sollievo solo con Armando.

Flora conosce Cosimo Bergamini

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 10 novembre, Irene ha paura che Gemma possa farle perdere Stefania e a quest'ultima manifesterà che non vuole perdere la sua amicizia. Intanto in casa Amato ci saranno posizioni diverse sull'operazione di Tina: da una parte Giuseppe sarà molto titubante, mentre Agnese sarà rassicurata da Vittorio sul buon esito.

Il medico informerà la giovane Amato che al più presto dovrà prendere una scelta. Inoltre Cosimo arriverà all'improvviso a Milano e così Flora non andrà più in Francia. Anna invece starà vicina a Salvo.

Nella puntata di giovedì 11 novembre, Tina racconterà a Vittorio tutti i suoi dubbi sull'intervento e Conti, per spronare la ragazza, predisporrà un incontro con una sua fan: per lei sarà un modo per riflettere. Irene proseguirà nella lotta contro Gemma e cercherà di portare Dora dalla propria parte. Nel frattempo Salvo proporrà ad Anna di andare insieme da sua figlia e questo colpirà molto la ragazza. In tutto questo Flora conoscerà finalmente Cosimo Bergamini.

Agnese scopre che Giuseppe ha la foto di un bambino

In base agli spoiler di venerdì 12 novembre, Tina prenderà una scelta definitiva. Flora proseguirà le sue indagini e scoprirà la storia tra Umberto e Adelaide. Intanto Agnese tra gli effetti personali di Giuseppe scorgerà una busta e all'interno troverà la foto di un bambino. La donna chiederà al marito di dirle la verità. Infine il giovane Marco dell'Erasmo, nipote della contessa, giungerà a villa Guarnieri.