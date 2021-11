Le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni sessanta continuano ad appassionare tantissimi telespettatori. La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, ha dato la possibilità di conoscere nuovi personaggi. Una di questi è l'attrice Gaia Bavaro che nella soap di Rai1 interpreta Gemma Zanatta. In una recente intervista, l'attrice ha raccontato la sua esperienza all'interno del cast e l'evolversi del suo personaggio nel corso delle nuove puntate. Sul rapporto tra Gemma e la sorellastra Stefania Colombo (Grace Ambrose), Gaia ha rivelato che: 'Le accomuna un grande dolore'.

Il Paradiso 6, Gaia Bavaro: 'Una grande emozione'

Nel corso dell'intervista, l'attrice che veste i panni di Gemma Zanatta, ha voluto raccontare la sua esperienza all'interno del cast della fortunata soap Il Paradiso delle Signore. Secondo Gaia, il set del Paradiso ha rappresentato per lei un luogo in cui scoprire sempre qualcosa di nuovo. Durante il suo primo giorno sul set infatti, la giovane è stata accolta con grande emozione ed entusiasmo. "Quando giriamo si respira un’atmosfera di gioia, passione, energia fra tutti" - ha rivelato l'attrice. Secondo la signorina Bavaro, per un professionista è fondamentale crescere sempre e lei lo sta facendo, interpretando il personaggio di Gemma. Un personaggio che pensa che l'essere più forte e furba rispetto agli altri sia l'unico modo per andare avanti.

L'attrice di Gemma comunque, ammira il modo in cui la signorina Zanatta affronta il suo dolore. L'essere spigolosa e repulsiva è la conseguenza del suo passato. Gemma è cresciuta senza una figura paterna e improvvisamente si è trovata a vivere in un’altra città.

Il Paradiso delle Signore, il conflitto tra Gemma e Stefania è costruttivo

Le puntate in corso de Il Paradiso delle Signore, stanno mostrando il conflitto tra Gemma e Stefania. La signorina Zanatta sta infatti iniziando ad essere gelosa per le attenzioni di Ezio e Veronica nei confronti della signorina Colombo. Entrambe le ragazze hanno un passato molto pesante per l'età che hanno: Gemma ha perso il padre quando era piccola, Stefania invece crede che la madre sia morta.

Certamente la relazione tra le due Veneri non è delle più semplici e la figlia di Veronica, nei prossimi episodi farà di tutto per ostacolare la sorellastra. Nonostante ciò, l'attrice Gaia Bavaro, ha rivelato che nel rapporto tra le due ragazze c'è anche qualcosa di costruttivo e possono essere d'esempio per chi si trova nelle loro stesse condizioni. Stefania e Gemma hanno in comune la perdita di un genitore, "le accomuna un grande dolore", ha raccontato l'attrice.