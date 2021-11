Nuove accese polemiche infiammano il Grande Fratello Vip 6 e, questa volta, nel mirino è finito il conduttore Alfonso Signorini. Nel corso della puntata trasmessa in diretta il 15 novembre, il conduttore e giornalista, si è reso protagonista di una frase sul delicatissimo tema dell'aborto, che ha scatenato un vespaio di polemiche social. A portare avanti la polemica è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli che, sui social, ha pubblicato un duro messaggio contro il conduttore del reality show.

La frase di Signorini sull'aborto pronunciata al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini parlava con Giucas Casella del fatto che la sua cagnolina fosse in dolce attesa di ben sette cuccioli.

Quando il mentalista ha paventato la possibilità di un aborto, ecco che il padrone di casa del reality show si è lasciato andare ad una riflessione che ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social, dando il via ad una vera e propria bufera mediatica.

"Noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, anche quello dei cani", ha sentenziato Alfonso Signorini in diretta televisiva su Canale 5.

Duro attacco di Selvaggia Lucarelli contro Signorini: è bufera web

Una frase che non è passata indifferente tra il pubblico social del reality show Mediaset che ha prontamente sbottato sui social, sottolineando il fatto che il conduttore doveva parlare per se stesso e non "al plurale".

Duro anche il messaggio social che, questa mattina, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram, puntando duramente il dito contro il conduttore del Grande Fratello Vip dopo la frase sull'aborto.

"Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare ma noi abbiamo votato a favore dell'aborto con un referendum che ha la mia età, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti né il paese né il corpo delle donne", ha sentenziato Lucarelli sui social.

'Moralismo ortodosso', sbotta Lucarelli contro Signorini

"Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale prof life, ci mancava solo questo", ha chiosato Lucarelli.

La giornalista non ha risparmiato una frecciatina neppure nei confronti delle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che, nel momento in cui hanno ascoltato la frase di Signorini, non hanno proferito parola e non avrebbero contraddetto il giornalista e conduttore televisivo del noto reality show Mediaset.

Sta di fatto che, la frase di Signorini ha acceso un vespaio di polemiche social e non sono passate affatto inosservate. I riflettori, poi, sono stati accesi ulteriormente da questo post al vetriolo di Selvaggia Lucarelli, decisamente molto critica e polemica nei confronti del padrone di casa del GF Vip.

Ci sarà la replica di Alfonso Signorini dopo le polemiche?

Ci sarà la replica di Signorini dopo la bufera web e mediatica scatenata dalla sua frase sull'aborto? Non si esclude che Signorini possa cercare di chiarire la sua posizione sui social oppure che possa farlo nel corso della prossima puntata serale del reality show, prevista per venerdì 19 novembre su Canale 5.

Intanto tra i vip che si sono schierati a favore del post polemico di Selvaggia Lucarelli vi è l'attrice Sabrina Ferilli, che è stata nominata da Signorini durante la diretta del reality show. A quanto pare, anche la giurata di Tu si que vales, non ha gradito la presa di posizione del conduttore su un tema così delicato che riguarda molte donne.