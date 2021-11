Lucrezia Selassié continua ad avere in testa Manuel Bortuzzo ed appare sempre più determinata a conquistarlo. Nel corso degli ultimi giorni passati nella casa del Grande Fratello Vip 6 la giovane ha voluto scrivere una lettera al compagno d'avventura nonostante il gesto della gieffina non fosse accolto in modo positivo dalle sue due sorelle presenti nel loft di Cinecittà, Clarissa e Jessica. Le due inquiline hanno provato a far desistere Lulù senza riuscire nell'intento. Lucrezia, infatti, ha deciso di porgere le proprie scuse al nuotatore sottolineando di non voler passare per la persona cattiva che non lo lascia vivere in maniera libera.

In confessionale Miriana Trevisan ha commentato il gesto evidenziando che Lulù non può permettersi di continuare a vivere nel passato.

Lucrezia scrive una lettera a Manuel Bortuzzo

Nella lettera scritta da Lucrezia Selassié all'indirizzo di Manuel Bortuzzo, la ragazzaha scritto di essere triste ammettendo di avvicinarsi al triestino perché spinta dal bene che prova verso di lui e che avverte il bisogno di stare insieme al nuotatore. Lulù ha raccontato che in ogni rapporto, che sia di amicizia o sentimentale si è sempre messa dietro alle persone. Chiamata nel confessionale, la concorrente del GF Vip 6 ha dichiarato che il suo intento era quello di mandare un messaggio, esprimendo il proprio dispiacere per quanto accaduto.

Il commento di Miriana Trevisan sul gesto di Lulù

A voler commentare l'iniziativa di Lucrezia Selassié verso Manuel Bortuzzo è stata Miriana Trevisan. La showgirl, in confessionale, ha usato termini alquanti duri nei confronti della compagna d'avventura. Usando una metafora, ha affermato che Lulù non può vivere con uno specchietto retrovisore perché poi finisce per sbattere.

Trevisan ha, quindi, aggiunto: "Non può vivere nel passato". La gieffina ha proseguito il suo discorso in confessionale evidenziando che molti dei concorrenti della sesta edizione del Reality Show condotto da Alfonso Signorini hanno un trascorso complicato ed ha citato proprio Manuel Bortuzzo. Miriana ha sottolineato che, nonostante il passato difficile, i gieffini non utilizzano questo pretesto per giustificare quella che si potrebbe definire un'ossessione.

Secondo la 49enne, Lucrezia Selassié sta scrivendo tutta una serie di lettere verso il nuotatore attraverso le quali domanda scusa perché è dispiaciuta e non ha intenzione di perderlo. La soubrette campana ha definito la gieffina come una persona dolcissima ma dall'altra parte, non deve permettersi di esagerare con le attenzioni che rivolge a Bortuzzo. Il nuotatore, dal suo canto non sembrerebbe deciso a compiere passi di un certo livello verso la compagna d'avventura e si sta dimostrando sempre un po' distante da Lulù.