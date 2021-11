Il Paradiso delle Signore torna con un altro imperdibile appuntamento settimanale. Un personaggio poco amato dal pubblico italiano rassegnerà le dimissioni al Grande Magazzino e lascerà definitivamente Milano. Di chi si tratta? Dalle anticipazioni inerenti alle trame delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 15 a venerdì 19 novembre su Rai 1, si evince che sarà proprio Giuseppe Amato a uscire di scena. Flora, intanto, scoprirà che suo padre truffava la gente ricca, mentre Marco farà la conoscenza di Gemma e tra i due scatterà la scintilla.

Gelosa del bel rapporto che c’è tra Teresio e Stefania, la figlia di Veronica preparerà un altro colpo basso alla sorellastra. Vittorio, infine, prometterà ad Agnese di stare sempre vicino a Tina.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntate dal 15 al 19 novembre: Flora scioccata dalla rivelazione di Ludovica

Tina, ignara di avere un fratellastro, inizierà a credere che la conflittualità tra Agnese e Giuseppe sia dovuta dall’operazione alle corde vocali che dovrà eseguire. Nel frattempo, il signor Amato discuterà pesantemente con il capo magazziniere Ferraris. Marco deciderà di stabilirsi a villa Guarnieri, giusto il tempo di far placare l’animo rabbioso di suo fratello per quello che ha combinato a Torino.

Gemma sarà al settimo cielo per essere diventata ufficialmente una Venere del Paradiso.

Ludovica, intanto, farà una rivelazione scioccante a Flora, ovvero che Achille era un abile truffatore. Più in là, Umberto riuscirà a togliere dalla testa di Flora qualsiasi tipo di sospetto in merito al suo rapporto con il defunto Ravasi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sempre più schifata e delusa dal comportamento riprovevole di Giuseppe, Agnese gli ordinerà di fare le valigie e di uscire definitivamente dalla vita della sua famiglia. Il signor Amato, però, cercherà di ottenere la comprensione di Salvatore e Tina.

Nel frattempo, Marco incontrerà Gemma casualmente e non resterà immune dalla sua bellezza.

Tra i due ragazzi scatterà una scintilla. Nel nuovo numero del Paradiso Market verrà dedicato uno spazio alla stilista Ravasi e le Veneri l’accoglieranno festosamente, inoltre, Stefania chiederà a Flora di poter assistere all’intervista. In vena di confidenze, Agnese racconterà ad Armando che quando Giuseppe era in Germania per lavoro ha avuto una relazione clandestina con una donna e che da questa storia è nato un figlio. Nel frattempo, Salvatore inviterà Anna a uscire con lui e la donna accetterà volentieri.

Agnese mette alle strette Giuseppe nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Giuseppe cambierà idea sull’operazione di Tina, questo nelle anticipazioni delle prossime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore.

La cantante Amato farà i salti di gioia e si sentirà più tranquilla a finire sotto i ferri. Anche suo fratello sarà al settimo cielo, perché, dopo aver sofferto tantissimo per un amore travagliato, finalmente nel suo cuore c’è un’altra donna. Il bellissimo rapporto che c’è tra Teresio e la figlia Stefania trasformerà Gemma in una ragazzina invidiosa e vendicativa. Infatti, la nuova Venere metterà in atto un piano diabolico ai danni della sorellastra.

Durante l’intervista a Flora, Vittorio resterà ammaliato dalle doti giornalistiche della signorina Colombo. Gemma, a cena con Veronica e Teresio al Circolo, vedrà di nuovo Marco di Sant’Erasmo e perderà la testa per lui. Giuseppe tenterà di ottenere il perdono da Agnese, ma la donna non avrà intenzione di scusarlo e lo metterà davanti a un fatto compiuto: se non vorrà lasciare in pace la famiglia, allora dovrà raccontare a Tina e Salvatore tutta la verità sul figlio avuto con Petra.

Il Paradiso delle Signore trame puntate dal 15 al 19 novembre: Gemma in punizione

Non avendo il coraggio di raccontare tutta la verità ai suoi figli, Giuseppe rassegnerà le dimissioni dal Paradiso e deciderà di trasferirsi in Germania. Nel frattempo, Stefania e Gemma avranno una brutta discussione. Cos’è successo? Pare che Teresio avesse incaricato la figliastra di consegnare a Stefania l’invito a cena al Circolo, ma la ragazza ha finto di dimenticarsene. E così, dopo aver litigato con la sorellastra, Stefania dirà tutto a Teresio e a Veronica, che metteranno subito in punizione Gemma. Si avvicina il giorno dell’operazione di Tina, Vittorio prometterà ad Agnese di prendersi cura di lei.

La sarta Amato dirà a don Saverio di avere il cuore a pezzi e che non se la sente di perdonare le malefatte del marito.

Gemma, intanto, cercherà di recuperare il rapporto con Ezio, ma l’uomo non sarà del tutto pronto a perdonarla per il colpo basso inflitto a Stefania. Più tardi, Teresio se la prenderà con l’ex moglie Gloria, perché quest’ultima gli ha suggerito di non accelerare i tempi in merito al trasferimento di Stefania a casa Colombo. Adelaide, nel frattempo, scoprirà che suo nipote sta corteggiando una ragazza borghese e deciderà di ficcare il naso nei loro affari. Prima di lasciare definitivamente Milano, Giuseppe avrà un duro faccia a faccia con Armando e Agnese.