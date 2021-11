Tante le vicende che condiranno le puntate de Il Paradiso delle Signore che verranno trasmesse su Rai 1 mercoledì 10 e giovedì 11 novembre. Innanzitutto l'attenzione si focalizzerà sulla famiglia Amato, con Agnese sempre più in crisi con il marito Giuseppe e sempre più vicina ad Armando. Tina confiderà a Vittorio le sue paure riguardo l'operazione che dovrà sostenere e il direttore del grande magazzino milanese non mancherà di starle vicino. Le indagini di Flora proseguiranno e Umberto e Adelaide cominceranno a tremare. La ragazza farà i bagagli e si preparerà a lasciare Milano per raggiungere la capitale francese e parlare con Cosimo Bergamini.

Dopo l'incontro tra Gloria e Veronica, Gemma comincerà a lavorare nel negozio di lusso e Irene, mossa dalla gelosia, la prenderà di mira finendo per combinarne una delle sue.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, episodio 10 novembre: Flora continua ad indagare

Ci sono belle news in dirittura d'arrivo per chi ama la relazione di Agnese e Armando: durante gli episodi della prossima settimana, infatti, si preannuncia una maggiore vicinanza tra i due. Agnese scoprirà finalmente quale sia la realtà riguardo al marito. Sarà una scoperta dolorosa ma anche sorprendente, al punto tale che la donna faticherà a gestire e dalla quale ne uscirà profondamente scossa. Armando, dal canto suo, che mai è riuscito a dimenticare Agnese, la supporterà, dividendo con lei il dolore.

Adelaide e Umberto incominceranno a tremare per la tenacia di Flora, più motivata che mai a vederci chiaro sulla morte del padre Achille Ravasi. La ragazza si mostrerà coraggiosa e continuerà a scavare alla ricerca della verità. Flora sarà ad un passo dallo scoprire che cosa hanno combinato i Guarnieri e per farlo sarà disposta anche a lasciare il paese alla volta di Parigi. Nella capitale francese si trova Cosimo Bergamini, punto importante per l'indagine dato che sembra avere tra le mani degli indizi fondamentali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma sarà quest'ultimo ad arrivare a Milano e Flora alla fine non dovrà partire.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, episodio 11 novembre: Irene cerca di rovinare il lavoro a Gemma

Irene comincerà ad avere paura che la recente assunzione di Gemma possa rovinare il rapporto di amicizia che ha con Stefania e la gelosia la porterà a fare qualsiasi cosa pur di rovinare il nuovo lavoro alla ragazza.

Come sempre, tuttavia, Irene finirà per combinarne una delle sue. Una grave crisi si poserà sui coniugi Amato e l'intera vicenda risulterà estremamente difficile da gestire per entrambi. Giuseppe, fermo sui suoi principi, non rivelerà ancora il segreto alla moglie ma le bugie hanno le gambe corte e questa sembra averle più di tutte. Lui stesso sarà consapevole che prima o poi la verità verrà a galla e che perderà per sempre la moglie, ormai sostenuta solo da Armando, il cui amore è più solido e sincero di qualsiasi altra cosa.