Diverse novità avverranno in occasione delle puntate de Il Paradiso delle signore previste tra il 29 novembre e il 3 dicembre su Rai 1. Gli spoiler della soap opera rivelano che Salvo Amato aggredirà verbalmente la madre Agnese, appreso che tradisce Giuseppe. Gemma Zanatta, invece, non riuscirà a resistere al fascino di Marco di Sant'Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore puntate dal 29 novembre al 3 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sulle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere dal 29 novembre al 3 dicembre in televisione raccontano che Flora riuscirà a telefonare a Cosimo a Parigi.

In questo frangente, Bergamini darà alla Ravasi ulteriori informazioni sugli ultimi giorni di vita di suo padre Achille. Purtroppo il piano non andrà del tutto importo in quanto Adelaide riuscirà a mettere le mani sul telegramma di risposta, spedito dal marito di Gabriella a Milano. La contessa, a questo punto, inizierà a nutrire sempre più sospetti sulla Ravasi jr.

Salvatore, invece, sarà molto in ansia visto che teme che sua madre disapprovi la sua relazione con Anna. Per questo motivo, il socio di Marcello inviterà Agnese e la nuova fidanzata ad andare insieme al cinema per raccontarle tutta la verità.

Infine Umberto cercherà di dimenticare il bacio scambiato con Flora tra le braccia della cognata.

Gemma non riesce a resistere al fascino di Marco

Nelle puntate della soap opera trasmesse a inizio dicembre su Rai 1, Marco accetterà di lavorare ad Il Paradiso Market. Una notizia che rallegrerà Gemma mentre lascerà indifferente Stefania, visto che non prova stima nei confronti del giornalista. Colombo, infatti, non capirà cosa abbia indotto Vittorio a volere Sant'Erasmo come giornalista.

A tal proposito, quest'ultimo inviterà Gemma a trascorrere del tempo insieme. In questa circostanza, Zanatta non riuscirà a resistere al fascino di Marco.

Intanto Salvo avrà una brillante idea su come organizzare le festività natalizie. Il ragazzo, infatti, prospetterà di trascorrere il santo Natale in Germania, vicino a Giuseppe.

Ma ecco che Agnese e Tina andranno in crisi in quanto il socio di Marcello è ancora all'oscuro della tresca con Armando. Tuttavia, l'atteggiamento delle due donne non farà cambiare idea al giovane Amato che insisterà per raggiungere suo padre in Germania. La sarta, a questo punto, farà fatica a trattenere il segreto che ha spinto suo marito a lasciare Milano.

Salvo su tutte le furie con la madre Agnese

Ed ecco arrivare il colpo di scena: Salvatore ascolterà per puro caso una chiacchierata tra Armando e Don Saverio. Il proprietario della caffetteria, a questo punto, inizierà a nutrire dei sospetti sulla conoscenza tra sua madre e Ferraris e per questo vorrà vederci chiaro. Alla fine, sua sorella Tina lo informerà di averli visti scambiarsi un bacio. Una rivelazione che manderà su tutte le furie Salvo, che andrà via di casa dopo aver scagliato tutta la sua rabbia contro la madre Agnese.