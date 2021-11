Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in programma dal 29 novembre al 3 dicembre sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato raccontano che Gloria Monreau apparirà molto gelosa della nuova vita di suo marito Ezio Colombo con la compagna Veronica. Il debutto della prima collezione di Flora Ravasi, intanto, sarà un enorme successo.

Il Paradiso delle signore, puntate 29 novembre - 3 dicembre: Gloria è gelosa del marito Ezio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 29 novembre a venerdì 3 dicembre su Rai 1, annunciano inediti colpi di scena.

Nel dettaglio, Tina rivelerà alla madre di averla vista scambiarsi un bacio con Armando. Agnese, a questo punto, avrà paura che anche Salvatore sia al corrente della sua relazione con il capo magazziniere. A causa del bacio, la cantante si troverà a disagio quando si ritroverà vicino al Ferraris

Vittorio, invece, coinvolgerà tutte le Veneri nel lancio della nuova collezione di abiti del grande magazzino, informando le dipendenti che dovranno sfilare davanti ai giornalisti con i capi firmati da Flora, mentre Tina sarà la madrina dell'evento.

Ezio, invece, apparirà felice con la sua nuova famiglia, per questo motivo Gloria sarà molto gelosa per aver visto il suo marito sereno.

Il lancio della collezione di Flora è un enorme successo

Nelle puntate 29 novembre - 3 dicembre de Il Paradiso, Stefania prenderà una decisione definitiva sul suo trasferimento a casa Colombo.

Agnese, intanto, prenderà una decisione sulla conoscenza con Armando e comunicherà a Tina l'intenzione di non vederlo più. La cantante, a questo punto, deciderà di affrontare il capo magazziniere.

Intanto quest'ultimo pregherà la signora Amato di raccontare la verità su Giuseppe ai figli.

Vittorio parlerà alle Veneri in vista della sfilata al grande magazzino. In questo contesto l'uomo le motiverà dicendogli che devono dare il massimo in occasione del lancio della prima collezione di Flora. Fortunatamente l'evento avrà un enorme successo e tutti applaudiranno per i modelli della giovane stilista.

Vittorio e Tina sul punto di baciarsi

Irene continuerà a essere gelosa di Stefania, visto che ha paura che la vicinanza di Gemma possa allontanarla da lei. Per questo motivo organizzerà un piano per convincerla a non separarsi da lei.

Infine Vittorio (Alessandro Tersigni) e Tina (Neva Leoni) si avvicineranno sempre di più, tanto da essere sul punto di baciarsi, ma qualcosa li tratterrà dal farlo.