LDA è a rischio ad Amici di Maria De Filippi, dal momento che nell'ultima puntata del talent andata in onda, è finito in sfida per essersi posizionato agli ultimi posti della classifica nella gara di canto interna. Tuttavia, lui può dirsi "il primo della classe canto" al talent, stando ai dati delle principali classifiche. Questo, perché si palesa la più alta entrata -tra i cantanti del talent- nelle classifiche musicali su Spotify, iTunes e Fimi, i cui dati sono aggiornati alla settimana in cui è avvenuto il rilascio di Soundcheck. Si tratta dell'album che contiene gli inediti lanciati dai cantanti in corsa nella scuola di Maria De Filippi.

Tra questi, nelle principali classifiche al momento primeggia il singolo con cui Luca D'Alessio ha segnato il suo debutto al talent, Quello che fa male.

Amici, Luca D'Alessio rischia in sfida ma le classifiche lo premiano

La nuova nonché decima puntata di Amici 21 in corso, andata in onda il 21 novembre 2021, fa discutere per la nuova comunicazione di sfida giunta in studio per LDA. Nell'ultimo appuntamento tv del talent, il 18enne è finito agli ultimi posti della classifica relativa alla nuova gara interna di canto, per via di un "non classificato" ricevuto da Anna Pettinelli sull'esibizione eseguita sulle note di It's oh so quiet. Lo "zero" assegnato a LDA, che ora mette a rischio eliminazione il 18enne dal talent, ha scatenato il dissenso di molti, anche dello stesso Luca.

Dal suo canto, il figlio di Gigi D'Alessio ha così contestato l'insufficienza della Pettinelli: "Non mi sento da zero, ma mai nella vita". In puntata, la Pettinelli ha a più riprese dichiarato che il voto nasce da un'ingiustizia che avrebbe commesso Rudy Zerbi. Ovvero quella di aver favorito LDA nella gara di canto, suggerendogli l'idea dell'esibizione che lo ha visto protagonista di un dissing nei riguardi della Pettinelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In studio, a pronunciarsi a difesa di LDA sono stati i professori di canto Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi e il compagno di talent, Albe, ritenendo che il 18enne non meritasse lo "zero" di Anna Pettinelli. Anche sui social, intanto, c'è chi sostiene che LDA non meriti di essere in sfida. Come emerge dal volume di messaggi social giunti in rete a difesa dell'allievo, in queste ore.

Ma a premiare il figlio di Gigi D'Alessio sono, intanto, le classifiche Top 200 Spotify, Top 200 iTunes e Top 100 brani FIMI, aggiornate alla settimana dal 15 al 21 novembre 2021 - che il segna il rilascio di Soundcheck (pubblicato il 19 novembre 2021, ndr). Si tratta dell'album firmato dagli inediti lanciati dai cantanti di Amici 21.

LDA primeggia nella Top 200, su Spotify Italia

Nel dettaglio la classifica Top 200 su Spotify Italia, aggiornata al 20 novembre 2021, vede i cantanti di Amici 21 -eccetto i non classificati Nicol, Tommaso e Rea, posizionati secondo il seguente ordine con LDA davanti ai colleghi:

LDA – Quello che fa Male (#24 con 176.948 stream); Albe – Millevoci (#65 con 93.512 stream); Alex W – Sogni al Cielo (#86 con 79.576 stream); Sissi – Come, Come (#136° con 55.509 stream); Luigi – Muro (#128° con 57.790 stream).

I cantanti del talent nella Top 200 iTunes

La Top 200 iTunes dei singoli, aggiornata al 21 novembre 2021, vede sempre LDA davanti ai compagni di studio ad Amici 21, nel seguente ordine:

LDA – Quello che fa Male (36°) Alex W – Tra Silenzi (Roma) (92°) Alex W – Sogni al cielo (107°) Albe – Millevoci (126°) Luigi – Muro (154°)

Anche in questa classifica, non figurano gli altri concorrenti in corsa ad Amici, Nicol, Tommaso e Rea.

Il figlio d'arte sbaraglia la concorrenza anche nella classifica FIMI

LDA primeggia anche nella classifica Top 100 FIMI dei singoli, aggiornata al periodo di vendite dal 12 al 18 novembre 2021. Nella stessa, i cantanti di Amici 21, eccetto i non classificati Nicol, Tommaso, Rea, Luigi, Sissi, sono così posizionati:

LDA – Quello che fa Male (sale alla #14, era 17°) Albe – Millevoci (scende alla #44, era 35°) Alex W – Sogni al Cielo (scende alla #83, era 71°).

I dati della Top 50 su Spotify Italia

Aggiornata alla data odierna, 22 novembre 2021, è intanto la Top 50 su Spotify Italia, che accoglie le 50 canzoni con più riproduzioni giornaliere. La stessa vede LDA davanti ai compagni di talent ad Amici 21, posizionato alla #26 con Quello che fa male. Il singolo attualmente registra 138.612 riproduzioni giornaliere.