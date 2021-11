Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda il 25 e 26 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Agnese e il suo amante Armando che si ritroveranno a vivere un momento di grande intimità. Intanto Flora si intrufolerà di nascosto nell'ufficio di Umberto per scoprire nuovi dettagli e indizi per arrivare alla verità sulla morte del padre Achille.

Flora indaga sul padre: anticipazioni Il Paradiso 6 del 25 novembre

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova puntata de Il Paradiso 6 in programma il 25 novembre su Rai 1, rivelano che Flora è una ragazza molto riflessiva e deciderà di studiarsi meglio le foto del padre che le sono state date dal giovane Bergamini.

A quel punto, la ragazza noterà dei dettagli particolari che non la lasceranno indifferente e che la spingeranno a rendersi conto che c'è ancora qualcosa di non detto in tutta questa vicenda.

La ragazza, quindi, deciderà di intrufolarsi di nascosto all'interno dell'ufficio di Umberto, con la speranza di riuscire a trovare le risposte che attende ormai da troppo tempo. La stilista, però, verrà colta sul fatto proprio da Guarnieri e tra i due ci sarà un evento inaspettato.

Il sogno di Marcello

Occhi puntati anche su Marcello: gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che il ragazzo vorrebbe viversi la sua relazione con Ludovica Brancia alla luce del giorno, senza doversi nascondere.

Tuttavia, per la ragazza, questa non apparirà una buona idea e continuerà ad essere titubante.

Spazio anche alle vicende di Maria: la ragazza, infatti, non si fiderà di quanto sta accadendo con Rocco, motivo per il quale deciderà di prendere in mano le redini della situazione e di partire alla volta di Roma per scoprire come stanno le cose.

E poi ancora, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda anche questo venerdì 26 novembre su Rai 1.

Agnese e Armando smascherati da Tina: spoiler Il Paradiso 6 del 26 novembre

Le anticipazioni della nuova puntata che andrà a chiudere la settimana trionfante, rivelano che ci sarà spazio per un momento di intimità che vedrà coinvolti Agnese e il suo amante Armando.

I due, rimasti da soli nella caffetteria, si lasceranno andare ad un bacio appassionante convinti e certi di non essere visti da nessuno.

Peccato, però, che Tina si ritroverà ad assistere alla scena e scoprirà così il tradimento di sua mamma ai danni del papà Giuseppe, emigrato in Germania.

Intanto Umberto e Flora, dopo essersi scambiati un bacio appassionante, decideranno di comune accordo di mettere una pietra sopra a quanto è successo e quindi di far sì che quell'episodio non sia mai accaduto, per evitare situazioni scomode.