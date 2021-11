Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 18 novembre preannunciano nuovi colpi di scena. Dopo la scoperta del tradimento da parte di Giuseppe, Agnese non è intenzionata a perdonare il marito. Data la situazione, Amato senior deciderà di lasciare Milano e trasferirsi definitivamente in Germania. Tuttavia, i figli della coppia non sono ancora a conoscenza del fatto che il padre ha avuto un altro bambino. Giuseppe, pertanto, dirà a Tina e Salvatore di voler andare a vivere in Germania per motivi lavorativi.

L'uomo rassegnerà le dimissioni dal suo impiego al grande magazzino. Prima della partenza, però, mediterà vendetta verso Armando, "colpevole" ai suoi occhi di avergli portato via l'affetto della moglie. Al contempo ,Gemma giocherà nuovamente un colpo basso a Stefania. La giovane Zanatta non ha riferito alla sorellastra l'informazione riguardo ad un invito a cena al Circolo, come gli aveva chiesto Ezio. La signorina Colombo, questa volta, non soprassiederà all'angheria di Gemma, e rivelerà ad Ezio e Veronica ciò che ha fatto la ragazza. I due genitori saranno concordi nel voler punire Gemma per aver omesso l'invito alla sorellastra.

Il Paradiso, episodio 18 novembre: Amato vuole lasciare Milano

Le anticipazioni dell'episodio de Il Paradiso del 18 novembre rivelano che Giuseppe deciderà di trasferirsi in Germania, poiché la moglie non vuole perdonare il suo tradimento. Tuttavia, Tina e Salvatore, almeno per il momento, ignorano che il padre abbia avuto una relazione con un'altra donna.

Amato senior informerà i suoi figli riguardo la sua partenza, dicendogli di voler lasciare Milano per motivi lavorativi.

Il Paradiso, anticipazioni 18/11: Giuseppe vuole vendicarsi di Armando

Deciso a partire per la Germania, Giuseppe rassegnerà le sue dimissioni da Il Paradiso delle Signore. L'uomo, però, prima di lasciare la città, si preparerà ad infliggere un brutto colpo ad Armando.

Difatti, l'uomo vuole vendicarsi di Ferraris, colui che ha "rubato" il cuore di Agnese. Tuttavia, gli spoiler sono criptici e non anticipano in che modo il viscido Giuseppe possa farla pagare ad Armando. Vittorio, intanto, rassicurerà Agnese, promettendole di prendersi cura di Tina.

Il Paradiso, spoiler 18 novembre: un nuovo colpo basso di Gemma

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda il 18 novembre, Gemma dimostrerà di non essere affatto cambiata. La ragazza sarà pronta a commettere una nuova cattiveria nei confronti di Stefania. Zanatta, difatti, non dirà alla sorellastra di un invito a cena al Circolo, ricevuto da Ezio, al quale avrebbe dovuto partecipare anche lei. A questo punto, Stefania capirà che la sorellastra non le ha riferito della cena di proposito, e stanca di subire le sue angherie, ne parlerà con il padre e Veronica. i due, notando l'errore di Gemma, decideranno, di comune accordo, di darle una meritata punizione.