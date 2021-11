Amedeo Goria è stato eliminato dal GFVip, ma ha deciso di togliersi alcuni sassolini dalla scarpa sui suoi ex compagni d'avventura. In un'intervista rilasciata a Novella 2000, il giornalista ha sostenuto che il trio Soleil-Alex-Davide possa "influenzare" il televoto per via del grande seguito di follower sui social.

L'ipotesi dell'ex gieffino

L'ex marito di Maria Teresa Ruta è stato uno dei protagonisti del Reality Show di Canale 5. In principio, il giornalista si era avvicinato pericolosamente ad Ainett Stephens. Tuttavia, dopo essere stato "respinto" ha deciso di rispettare la decisione della modella venezuelana.

Prima della sua eliminazione, la figlia Guenda aveva accusato il padre di essere stato un ingenuo. A detta della ragazza, il padre per via dell'atteggiamento riservato alla coinquilina sarebbe stato "punito" dai telespettatori al primo televoto. Stando alla versione del diretto interessato invece, le cose potrebbero essere andate in una maniera diversa. Amedeo ha precisato di avere sempre creduto nella bontà degli altri compagni d'avventura. Guardando indietro, però, sente di dovere raccontare la sua versione dei fatti. Secondo l'ex gieffino, il trio formato da Soleil Sorge, Alex Belli e Davide Silvestri si sarebbe "alleato" per unire i loro followers. Sulla base di quanto dichiarato, Goria si è detto certo di una cosa: "Possono condizionare il televoto".

Per Amedeo Goria, i tre coinquilini vantano di un grande numero di sostenitori sui social. Per questo motivo, gli utenti per non andare contro i loro beniamini potrebbero eliminare uno a uno gli altri concorrenti del GFVip.

La situazione tra la figlia e l'attuale compagna

Amedeo Goria è arrivato al reality show impegnato con Vera Miales.

Il diretto interessato mentre si trovava nella casa è stato messo al corrente di una presunta gravidanza della modella. In quei tre giorni, il diretto interessato ha ammesso di avere accusato il colpo. Solo in un secondo momento, si è scoperto che Vera non è in dolce attesa. Secondo la figlia di Amedeo, la sua attuale compagna avrebbe raggirato il padre per ottenere visibilità.

Nonostante al GFVip le due donne hanno avuto un confronto, Amedeo ha sostenuto che i rapporti sono ancora molto tesi. Il diretto interessato ha fatto sapere che sua figlia Guenda è una persona molto calma, ma quando perde la pazienza è capace di tirare fuori una grinta mai vista. A detta di Goria, l'esempio del "cambiamento" di Guenda va visto quando l'ha rimproverato per l'atteggiamento avuto con Ainett Stephens.

In merito all'attuale compagna invece, il giornalista ha precisato di non avere alcuna intenzione di sposarla.