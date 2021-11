Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate che presto andranno in onda in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e clamorose rivelazioni che lasceranno senza parole anche gli spettatori stessi. Occhi puntati in primis su Bellita, di cui si perderanno le tracce fino a quando la donna non sarà proclamata morta. Spazio anche alle vendetta di Genoveva che, dopo essere finita in carcere, preparerà la sua vendetta spietata.

Il funerale di Bellita: anticipazioni Una Vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che si assisterà una stranissima situazione legata al personaggio di Bellita.

La donna, infatti, verrà professata morta: a dichiarare la scomparsa prematura della cantante di Acacias sarà suo marito José.

Il funerale di Bellita verrà organizzato in fretta e furia dai familiari della donna e questo modo di fare desterà non pochi sospetti.

La morte di Bellita, infatti, risulterà avvolta nel giallo e nel mistero assoluto, dato che non si avranno ulteriori dettagli sulle cause della morte. Tutto sembrerà strano e a tratti inverosimile, dato che nessuno saprà darsi una giustificazione di quello che è accaduto.

Felipe riesce ad incastrare sua moglie Genoveva

Come è morta Bellita? Perché il marito José ha organizzato questo funerale in fretta e furia? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Canale 5.

E poi ancora, le anticipazioni di Una Vita rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Genoveva, la quale si ritroverà a fare i conti con il tradimento di suo marito Felipe.

L'uomo, infatti, l'ha ingannata per tutto il periodo in cui sono stati prigionieri nelle mani di Santiago. Felipe era complice dell'ex compagno di Marcia ed insieme hanno messo in piedi quel teatrino con un obiettivo ben preciso: riuscire a scoprire la verità sulla morte della domestica brasiliana.

Genoveva prepara la sua vendetta: anticipazioni Una Vita

Dopo aver visto Felipe subire delle atroci torture da quel gruppo di loschi individui, Genoveva alla fine confesserà di essere lei la responsabile di quel delitto e solo in seguito scoprirà di essere stata ingannata dal marito.

Sta di fatto che, dopo la confessione, Genoveva verrà portata in carcere dove dovrà scontare la sua pena per questo atroce delitto.

Le anticipazioni di Una Vita, però, rivelano che la dark lady di Acacias non avrà alcuna intenzione di arrendersi e comincerà a meditare la sua vendetta che si preannuncia atroce.

La dark lady, infatti, non vorrà punire solo suo marito Felipe ma anche tutti gli abitanti di Acacias che le hanno voltato le spalle dopo la condanna.