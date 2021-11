L'appuntamento con Il Paradiso delle signore si rinnova nella settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021, con nuove puntate ricche di sorprese. Occhi puntati sulle vicende della contessa Adelaide, la quale deciderà di mettere alle strette la giovane Flora Ravasi. Per Tina Amato, invece, arriverà il momento della fatidica operazione, mentre Salvatore continuerà ad essere furioso e deluso con sua mamma Agnese.

Adelaide mette nei guai Flora: anticipazioni Il Paradiso dal 6 al 10 dicembre

Nel dettaglio, gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma nel corso della settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che Adelaide si renderà conto che Flora ha in mente un piano ben preciso per riuscire a portare alla luce la verità sulla morte del padre Achille Ravasi.

Proprio per questo motivo, l'astuta contessa si metterà all'opera, perché sente che è giunto il momento di smascherare la ragazza.

Così, Adelaide metterà nei guai la giovane Flora e le tenderà un vero e proprio tranello che farà parte di un piano studiato a tavolino per fermare la sua "sete di giustizia".

Tuttavia, non sarà facile per la contessa riuscire ad avere la meglio, dato che Flora si rivelerà una donna molto astuta e riuscirà a sua volta, ad usare un tranello per sviare sia Umberto che Adelaide dalla verità dei fatti. Chi avrà la meglio in questa lotta?

Salvatore ancora furioso con sua mamma Agnese

Occhi puntati anche sulle vicende di casa Amato. Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso 6 fino al 10 dicembre, rivelano che Salvatore continuerà ad essere furioso con sua mamma dopo aver scoperto il tradimento con Armando Ferraris.

Il giovane barista, infatti, continuerà ad essere ostile nei confronti di sua mamma e proprio non riuscirà a perdonarla per quello che è accaduto.

In queste nuove puntate della soap, Armando proverà a parlare con Salvatore, cercando in qualche modo di smussare quell'astio che prova nei confronti di sua mamma, ma l'esito di questa chiacchierata non sarà affatto positivo.

Agnese vittima di un malore improvviso: anticipazioni Il Paradiso al 10 dicembre 2021

Intanto, per Tina arriverà la fatidica data dell'operazione: la figlia di Agnese scoprirà il giorno esatto in cui dovrà sottoporsi a questo intervento alle corde vocali. Per la ragazza e per sua mamma, l'agitazione comincerà a farsi tangibile e non saranno affatto serene.

Il colpo di scena di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, però, ci sarà nel momento in cui Agnese verrà colta da un malore improvviso. La sarta del grande magazzino verrà ritrovata da sua figlia Tina e da Vittorio Conti, priva di sensi.

Cosa le è successo e a cosa è dovuto questo malore? Lo scopriremo nel corso delle successive puntate della soap previste dal 13 al 17 dicembre in prima visione assoluta nei pomeriggi di Rai 1.