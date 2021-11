Nelle puntate di Un Posto al Sole che andranno in onda tra il 29 novembre e il 3 dicembre ci saranno diverse novità. In particolare su Rai 3 verranno trasmessi gli episodi 5826, 5827, 5828, 5829 e 5830.

Dalle anticipazioni si evince che Rossella prenderà una decisione che potrebbe avere degli effetti negativi su Silvia, mentre Lara Martinelli inizierà ad avere nostalgia nei confronti della sua vecchia vita. Mentre Renato continuerà a fare terra bruciata nei confronti di Alberto, Vittorio complicherà il lavoro di Guido, ovvero quello commissionato da Espedito.

Anticipazioni Un Posto al Sole: i problemi di Rossella sono appena all'inizio

Rossella, nelle prossime puntate, dovrà affrontare una serie di problemi che avranno un impatto psicologico non indifferente sui suoi modi di fare. La crisi sentimentale dei suoi genitori, che sembra arrivata a un punto cruciale, peserà molto sulle sue spalle e questo potrebbe scatenare una reazione da parte sua.

La giovane dottoressa, nonostante la decisione presa da Michele e Silvia, resterà comunque concentrata sul lavoro dove, nonostante tutto, cercherà di mantenere una certa professionalità anche se, visto il momento, non sarà affatto facile. Infatti, difficilmente in ambito familiare potrà mantenere lo stesso autocontrollo.

Upas, spoiler al 3 dicembre: Vittorio complica il lavoro di Guido

Tra i prossimi obiettivi di Guido troviamo il fatto che proverà, al massimo delle sue possibilità, a distaccarsi dalle situazioni sentimentali di Vittorio e Speranza anche se, nel mentre, il giovane Del Bue con una grande notizia gli renderà il lavoro sicuramente più complicato.

Lo stesso Vittorio sembra sempre più diretto alla decisione di voler superare ogni problema insieme a Speranza, anche se Guido e Patrizio non saranno assolutamente d'accordo.

Renato, invece, sarà sempre più infastidito dalla crescita del sodalizio fra Niko e Alberto, con quest'ultimo che godrà comunque della piena fiducia da parte del compagno di Susanna, anche se potrebbe rivelarsi un errore madornale.

Un posto al sole, trame puntate dal 29 novembre al 3 dicembre: Lara rivorrebbe la sua vecchia vita

Le nuove puntate di Un Posto al Sole si concentrano anche su Marina. La signora Giordano cercherà soprattutto di calmare Fabrizio, essendo quest'ultimo molto nervoso per i problemi che si sono manifestati durante il lancio del nuovo formato di pasta.

Nel frattempo, i problemi continueranno anche per Rossella che dovrà avere a che fare con un'emergenza ospedaliera che la condurrà ad avere dei dubbi a riguardo del suo lavoro. Infatti, in seguito, comunicherà la sua decisione a Michele che verrà accompagnata anche da una proposta che potrebbe avere degli effetti negativi su Silvia.

Vittorio, invece, sarà chiamato a fare un passo molto importante con Speranza che vede esattamente due possibilità: la speranza della nascita di qualcosa di grande o, in alternativa, una crisi non indifferente per la diretta interessata.

Lara Martinelli e Roberto Ferri verranno seguiti da un uomo che potrebbe aver avuto un passato con la ragazza.

Nunzio, in questo momento complicato, deciderà di restare al fianco di Chiara, ma le attenzioni riservate dalla sua ex sembreranno farlo tentennare. I problemi emotivi non termineranno anche perché, ai personaggi appena citati, ci aggiungiamo anche la nostalgia di Lara nei confronti della sua vecchia vita e la tristezza di Silvia per via della distanza tra lei e Rossella.