L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 29 novembre al 3 dicembre 2021, come sempre in prima visione assoluta. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci sarà spazio per un nuovo momento di passione che vedrà coinvolti Tina e Vittorio, ormai sempre più complici. Spazio anche alle vicende di Flora Ravasi che si preparerà ad affrontare la prima sfilata che porta la sua firma al grande magazzino mentre Salvatore andrà in escandescenza con la mamma Agnese.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 3 dicembre: successo per Flora

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 fino al 3 dicembre, rivelano che per Flora Ravasi arriverà il fatidico e atteso momento della prima sfilata di capi che portano la sua firma all'interno del celebre grande magazzino guidato da Vittorio Conti.

Il giorno della sfilata ci sarà una forte emozione palpabile all'interno del locale: per fortuna, però, tutto andrà nel migliore dei modi e quella di Flora sarà una sfilata di grande successo.

I presenti, infatti, si complimenteranno con una standing ovation per la stilista, la quale potrà essere più che soddisfatta del lavoro fatto e del risultato ottenuto con questa prima sfilata.

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che tra Tina e Vittorio la complicità si farà sempre più evidente e i due si ritroveranno a vivere un momento di forte passionalità.

Tina e Vittorio sempre più complici e passionali

Tina e Vittorio, infatti, si ritroveranno da soli e sfioreranno quel tanto atteso bacio che ormai era nell'aria da un po' di tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alla fine, però, sia Conti che la giovane Amato si freneranno ed eviteranno di abbandonarsi definitivamente alla passione, nonostante la grande sintonia e l'ormai evidente attrazione che li lega.

Occhi puntati anche su Salvatore Amato: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 29 novembre al 3 dicembre, rivelano che per il giovane barista arriverà il momento di fare i conti con una realtà dei fatti che lo lascerà senza parole.

In maniera del tutto casuale, Salvatore scoprirà della relazione clandestina che c'è tra sua mamma e Armando: per il ragazzo sarà un durissimo colpo e dopo essersi accertato della realtà dei fatti, non ci penserà su due volte a sbottare contro sua madre.

Salvatore sbotta con la mamma: anticipazioni Il Paradiso 6 fino al 3 dicembre 2021

La reazione di Salvo sarà molto dura: il barista apparirà a dir poco furioso e amareggiato e si rifiuterà di ascoltare le ragioni di sua madre. Alla fine, Salvatore, prenderà le sue cose e deciderà di andare via di casa.

La contessa Adelaide, invece, continuerà a nutrire i suoi dubbi e i sospetti sul conto della giovane Flora di cui non si fida per nulla.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Adelaide potrà contare sul sostegno di Umberto e, proprio in questi nuovi appuntamenti previsti fino al 3 dicembre, tra i due ci sarà un nuovo momento di passione, con il quale Guarnieri proverà a lasciarsi alle spalle quel bacio che c'è stato proprio con Flora Ravasi, qualche giorno prima.

Umberto riuscirà a fare in modo che la contessa non venga mai a conoscenza di quel momento di passione che c'è stato con la giovane stilista del Paradiso oppure, al più presto, la verità verrà a galla? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera che proseguirà la sua messa in onda fino a maggio 2022.