Si avvicina il gran finale di Imma Tataranni 2 la Serie TV di Rai 1, con protagonisti Vanessa Scalera e Alessio Lapice, che in queste settimane sta facendo compagnia al pubblico della rete ammiraglia. Gli ascolti premiano ancora una volta il prodotto, sinonimo del fatto che i fan aspettavano con trepidazione le puntate della seconda stagione. Intanto però, in vista del gran finale, l'attore che veste i panni di Calogiuri ha svelato dei retroscena che non passeranno inosservati, legati proprio al suo percorso con l'affascinante procuratore.

Il retroscena sul finale di Imma Tataranni 2

Nel dettaglio, il finale di Imma Tataranni 2 è in programma per lunedì 8 e martedì 9 novembre e secondo i retroscena svelati dall'attore che veste i panni di Calogiuri sarà a dir poco ricco di colpi di scena.

In queste prime puntate della seconda stagione il procuratore ha mostrato dei timidi segnali di interesse nei confronti di Calogiuri ma, a quanto pare, il colpo di scena avverrà nelle prossime puntate della fiction poliziesca di Rai 1.

"Nei nuovi episodi lei si innamorerà di me", ha svelato in anteprima l'attore di Calogiuri, aggiungendo poi che il suo rapporto con Imma diventerà sempre più intenso.

L'attore di Calogiuri svela cosa succederà nelle puntate finali

Ma non è finita qui, perché l'attore ha ammesso anche di essere "dispiaciuto" per il personaggio di Pietro (marito di Imma) interpretato da Massimiliano Gallo: a quanto pare non avrebbe alcuna possibilità di riuscire ad avere la meglio.

"Mi spiace per Pietro, ma con la concorrenza del giovane Ippazio il suo personaggio non avrà alcuna speranza", ha ammesso l'attore di Calogiuri.

Insomma, questa seconda stagione della fiction potrebbe segnare una svolta definitiva nella vita matrimoniale di Imma, la quale potrebbe maturare la decisione di chiudere il suo matrimonio per gettarsi tra le braccia di Ippazio.

Doppio appuntamento con il finale di Imma Tataranni 2 su Rai 1

Il finale di Imma Tataranni 2, previsto per lunedì 8 e martedì 9 novembre 2021, si preannuncia a dir poco imperdibile e ricco di colpi di scena per i tantissimi fan che scopriranno come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte fatte dal procuratore.

Intanto la Rai si gode il successo delle puntate trasmesse fino a questo momento, dato che la media di questa seconda serie si aggira sui cinque milioni di fedelissimi spettatori, pari a uno share che ha toccato anche punte del 23%.

Un risultato davvero clamoroso per questa serie che ha saputo conquistare il cuore degli spettatori, rendendo il personaggio di Imma uno dei più amati dal pubblico televisivo.