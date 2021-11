I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip 6 non mancano mai e questa mattina, i riflettori erano puntati su Alex Belli e Aldo Montano. I due inquilini della casa di Cinecittà, ieri sera sono stati protagonisti di un acceso scontro nel corso della diretta, durante la quale sono volate parole grosse. Aldo Montano aveva ribadito di non voler avere più niente a che fare con l'attore, tanto da considerarlo inesistente in casa. Questa mattina, però, Alex ha scelto di deporre l'ascia da guerra contro Montano ma ha dovuto fare i conti anche con le critiche di Katia Ricciarelli.

L'abbraccio tra Alex e Aldo dopo la lite al GF Vip

Nel dettaglio, Aldo Montano durante il confronto di ieri sera al Grande Fratello Vip 6 con Alex, ha ribadito di essere deluso e amareggiato dal comportamento dell'attore, il quale lo avrebbe colpito alle spalle, andando a sparlare di lui nel confessionale.

Tra i due c'è stato il "secondo round" della lite che era cominciata già in settimana e che aveva portato i due gieffini ad un passo dalla rissa fisica.

Aldo Montano, dopo aver stretto la mano ad Alex durante la diretta del GF Vip di ieri sera, aveva ribadito di non voler avere nulla a che fare con l'attore, tanto da considerarlo ormai assente all'interno della casa.

Il colpo di scena, però, è arrivato questa mattina quando Alex Belli si è avvicinato nuovamente ad Aldo Montano e lo ha abbracciato, chiedendogli scusa, dopo le liti e le polemiche che ci sono state in questi giorni.

Dubbi su Alex Belli ed è polemica web

La reazione di Aldo è stata distensiva e il campione olimpico ha ricambiato l'abbraccio di Alex Belli, dimostrando così di voler mettere anche lui la parola "fine" agli scontri che ci sono stati in queste ultime ore.

Tale gesto da parte di Alex, però, non ha convinto affatto gli spettatori social che seguono e commentano le vicende dei concorrenti del GF Vip e in moltissimi si sono lamentati con l'attore, accusandolo di essere estremamente finto e costruito.

Questa mattina, inoltre, Alex Belli ha dovuto fare i conti anche con le pesanti critiche da parte di Katia Ricciarelli, che lo ha duramente bacchettato in merito al confronto che l'attore ha avuto con sua moglie Delia Duran, sempre durante la puntata serale di ieri.

Katia Ricciarelli stronca Alex Belli al GF Vip 6

Alex ha spiegato la sua versione dei fatti alla cantante lirica che, a quel punto, lo ha messo alle strette dicendogli perché ieri sera non è uscito dalla casa per andare via con sua moglie.

"Ci vado oggi", ha sbottato l'attore scatenando l'ira di Katia che ormai non crede più alle sue parole.

"Ah si? Mi sembra infantile quest'uomo. Non mi sembra che abbia 40 anni. Non ci si sposa se si è così infantili", ha sentenziato Katia mentre l'attore non ha potuto fare altro che incassare il colpo e l'ennesima frecciatina.