Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a novembre, è previsto il rientro di diversi personaggi e, tra questi, ci sarà anche Lara Martinelli. A quanto pare la donna deciderà di allearsi nuovamente con Roberto Ferri. Ma come andrà stavolta? E chi sarà l'obiettivo del "diabolico" duo?

Nel frattempo Niko Poggi sarà sempre più oberato di lavoro, mentre l'avvocato Palladini sarà alla ricerca di un nuovo impiego. Per finire ci sarà un dramma a Palazzo Palladini causato dall'improvvisa scomparsa di Rene .

Upas, anticipazioni novembre: il piano di Ferri

Nell'episodio di Un posto al sole, andato in onda venerdì 5 novembre, è stato instillato nello spettatore il dubbio che, dietro alle foto mandate a Fabrizio (Giorgio Borghetti), possa celarsi in realtà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma sarà davvero così? Quello che è certo è che Marina (Nina Soldano) si rivolgerà a Ferri, per avere un amico con cui confidarsi, ma l'uomo invece sfrutterà il suo momento di sconforto per farle delle avances. Il piano dell'imprenditore però fallirà miseramente e quest'ultimo dovrà fare i conti con un secco rifiuto da parte di Marina, decisa a salvare il suo matrimonio.

Un posto al sole, trame di novembre: l'alleanza con Lara

Marina sarà combattuta tra accettare le avances di Ferri o stare accanto a suo marito Fabrizio (Giorgio Borghetti) nella difficile lotta contro la dipendenza dall'alcol. In questo quadro, già di per sé molto complesso e drammatico, subentrerà anche Lara Martinelli (Chiara Conti).

Roberto, dopo aver indagato sulle intenzioni della donna, metterà da parte la sua diffidenza e deciderà di stringere con lei una nuova alleanza. Il loro obiettivo sarà manipolare Marina ma perché? Cosa vorranno, esattamente, i due dalla donna?

Un posto al sole, puntate di novembre: Alberto cerca lavoro

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, farà il suo rientro nella soap opera Chiara Petrone, per il momento però non ci sono dettagli in merito alla storyline in cui sarà coinvolta.

Irene (Greta Putaturo) metterà in seria apprensione i suoi genitori. La bambina infatti, gelosa della sua sorellina, deciderà di fuggire, nuovamente, via di casa. Ma cosa succederà stavolta?

Niko Poggi (Luca Turco) si troverà sempre più stressato e oberato di lavoro, mentre Alberto Palladini (Maurizio Aiello) sarà alla ricerca spasmodica di un nuovo lavoro. Che le due cosa possono coincidere?

Mattia (Andrea Pacelli) , ormai braccato dalle forze dell'ordine, sarà totalmente fuori controllo e potrebbe fare del male ad altre persone. In particolare il ragazzo, sembrerà concentrarsi su qualcuno in particolare.