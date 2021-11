Tante novità succederanno nel corso della quarta puntata di Imma Tataranni prevista per martedì 9 novembre in prima visione su Rai 1. La trama della Serie TV rivela che il procuratore Alessandro De Ruggeri deciderà di affidare una scorta a Immacolata per proteggerla durante la sua lotta contro Romaniello.

Le anticipazioni di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore riguardanti la quarta puntata che i fan avranno modo di vedere martedì 9 novembre in prima visione assoluta annunciano inedite novità.

Nell'episodio della serata, dal titolo "Un mondo migliore di questo", Immacolata confesserà a Pietro che il presidente della regione implicato nel processo Romaniello aveva fatto un'ammissione sul suo conto. Lombardi, infatti, aveva fatto credere che la malavita avesse intenzione di sferrare un attacco nei confronti della madre di Valentina. Tuttavia, il sostituto procuratore non crederà a questa eventualità.

Nel frattempo, Pietro si sentirà messo da parte. Il suo destino, infatti, sembrerà destinato tutta la vita a essere il "signor Tataranni". Anche Vitali apparirà contrariato in quanto voleva essere avvisato prima da Immacolata. Per questo motivo, il procuratore capo Alessandro deciderà di affidare una scorta per proteggere l'incolumità della collega.

Valentina in crisi

Nella quarta puntata di Imma Tataranni, Valentina soffrirà per la situazione venutasi a creare in famiglia. La ragazza, infatti, apparirà in crisi per il ritorno a Matera di Samuel, il suo ex fidanzato e l'allontanamento da Gabriele.

Intanto Immacolata inizierà a fare delle indagini su una rapina avvenuta in un'abitazione di un'amica di sua suocera.

Alcuni malviventi, infatti, svuoteranno la cassaforte della signora Lopriore. Inoltre durante i momenti concitati il portiere è stato colpito da un infarto fulminante, tanto da morire pochi minuti dopo.

La refurtiva verrà ritrovata dopo pochi giorni mentre Ulisse De Lillo verrà ritrovato cadavere nel suo laboratorio artigianale.

Ben presto, la polizia scoprirà che la rapina e l'omicidio sono due casi collegati. La soluzione si rivelerà più difficile del previsto.

Samuel costretto ad abbandonare Matera

Samuel entrerà a far parte di un programma di protezione, tanto da dover abbandonare Matera dopo aver fatto un gesto contro la criminalità organizzata. La sua deposizione, infatti, si rivelerà fondamentale nelle varie tappe del processo.

Valentina, a questo punto, accuserà la madre di questo allontanamento, sebbene questa volta abbia la coscienza pulita. Più tardi, Immacolata cercherà di trovare le prove per condannare Romaniello. Purtroppo la protagonista sarà all'oscuro che qualcuno sta tramando alle sue spalle per compromettere per sempre il suo rapporto con il marito Pietro.