Continua l'appuntamento con Cuori , la fiction di Rai 1 con gli attori Pilar Fogliati e Daniele Pecci come assoluti protagonisti. La trama della 4^ puntata, che i fan avrà modo di seguire il 7 novembre in prima serata su mamma Rai, rivela che non mancheranno i colpi di scena . In sintesi, Luisa umilierà Delia Brunello mentre Enrico Mosca sospenderà Alberto Ferraris dalla sala operatoria dopo un'operazione chirurgica andata male.

Anticipazioni Cuori: 4^ puntata di domenica 7 novembre

Le anticipazioni di Cuori riguardanti la 4^ puntata in programma domenica 7 novembre dalle ore 21:20 sui teleschermi italiani, annunciano che nel primo episodio della serata intitolato "La verità" , Delia resterà sconvolta e amareggiata dopo essere venuta a conoscenza di alcuni altarini grazie ad una chiacchierata con Ilaria.

La Brunello, a questo punto, deciderà di scoprire tutta la verità su Alberto (Matteo Martari), che invece ha sempre cercato di insabbiare tutto quanto. Per questo motivo, il castello di bugie messe in piedi dal Ferraris rischierà di crollare da un momento all'altro.

Luisa, nel frattempo, non avrà voglia di ripensare al passato e soffrire per alcuni episodi che ormai si era messa alle spalle. La donna, infatti, disapproverà la condotta di Delia (Pilar Fogliati), apparsa fin troppo curiosa. Alla fine, la sorella di Alberto deciderà di umiliare la Brunello, mettendo in discussione i sentimenti che prova per suo fratello.

Enrico Mosca decide di sospendere Alberto dopo un intervento chirurgico

Nel secondo episodio di Cuori dal titolo "Non gioca a dadi", Delia e Alberto dovranno affrontare un difficile caso giunto in ospedale Le Molinette di Torino.

Una paziente, infatti, entrerà in sala operatoria per sottoporsi ad un intervento chirurgico , dove nasceranno alcuni problemi. La donna sarà improvvisamente cianotica, tanto che Enrico Mosca (Andrea Gherpelli) deciderà di sospendere il Ferraris dalla sala operatoria.

Ovviamente la decisione del capo-chirurgo non sarà presa bene dal cardiologo, intenzionato ad ampliare la sua estraneità dei fatti.

Per questo motivo, il fratello di Luisa ha bisogno della testimonianza del Brunello.

Dove siamo rimasti

Nella terza puntata della fiction trasmessa il 31 ottobre, Agata ha scoperto che Mosca porta la fede al dito. Alberto, invece, ha incontrato Ilaria , la donna la quale aveva tradito Delia. A tal proposito, la convivenza tra i due cardiologi è stata messa a dura prova sul luogo di lavoro. Cesare , invece, ha invitato i luminari di cardiochirurgia in occasione del congresso a Torino. Infine Delia ha scoperto che Alberto le ha raccontato un sacco di bugie.