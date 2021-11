Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dall'8 al 12 novembre, verranno svelati alcuni interessanti retroscena in merito a Riccardo. In particolare, in occasione di uno scontro tra lui e Mattia, verrà fuori il peggio di entrambi i personaggi. Il dottor Crovi finora è stato mostrato come figura positiva, eppure - proseguendo nella narrazione - il suo carattere spigoloso creerà sempre più problemi, ma c'è dell'altro. L'uomo potrebbe infatti nascondere qualcosa di inquietante, ma non è ancora chiaro esattamente che cosa.

Upas: emerge l'ambiguità del dottor Crovi

Mauro Racanati sta restituendo uno splendido dottor Crovi, il personaggio appare ironico, sfrontato, un po' guascone insomma, e sembra si adatti alla perfezione al volto dell'attore pugliese. Tornando al personaggio va detto che, laddove abbonda in carisma e simpatia, pecca decisamente in umiltà. Il dottor Crovi è tanto affascinante quanto arrogante e ha indubbiamente difficoltà ad accettare critiche, il che lo porta a "scavalcare" spesso il suo superiore, la dottoressa Bruni (Marina Giulia Cavalli).

Inoltre è stata proprio quest'ultima a rivelare a suo marito che, a suo avviso, il dottore, dietro la sua protervia, nasconda qualcosa. Se gli sceneggiatori hanno fatto dire tale battuta a un personaggio saggio come Ornella, risulta facile pensare che presto verrà svelato qualche retroscena su di lui.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 novembre: scontro tra Mattia e Riccardo

Nell'episodio di Un posto al sole di martedì 9 novembre, avverrà uno scontro tra Mattia (Andrea Pacelli) e Riccardo. Le anticipazioni purtroppo non rivelano le motivazioni del diverbio, ma sottolineano che entrambi mostreranno il peggio di loro.

Nel caso di Mattia verrà fuori la sua natura violenta, che il ragazzo ultimamente è riuscito a tenere a bada sempre più faticosamente, mentre per il dottore verrà fuori qualcosa che getterà ombre su di lui.

Purtroppo non viene aggiunto altro ed è difficile capire cosa accadrà di preciso, ma sta di fatto che Crovi darà segno di un pessimo autocontrollo.

Chi si aspettava quindi uno scontro tra il "bene" e il "male", resterà deluso. Nel momento della lite, risulta probabile che Riccardo affronti il ragazzo, senza sapere l'orribile crimine di cui si è macchiato, quindi il suo comportamento, soprattutto se l'alterco fosse sul lavoro, sarebbe inaccettabile e ingiustificabile.

Un posto al sole: le teorie su Riccardo

Il comportamento di Riccardo finirà per mettere contro Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Le due hanno avuto sempre un ottimo rapporto di stima e affetto e il fatto che si scontrino potrebbe significare che Riccardo abbia influenzato la sua ragazza. Tornando al dottore, molti telespettatori sospettano che l'uomo possa avere, in realtà, una moglie, ma c'è anche chi pensa che l'uomo possa nascondere qualcosa di molto più inquietante. Per scoprire cosa accadrà bisognerà attendere i prossimi giorni, ma di sicuro in futuro si parlerà ancora molto di questo personaggio.