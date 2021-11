Cambio programmazione in arrivo per Love is in the air, la soap turca con protagonisti Eda e Serkan in onda tutti i giorni su Canale 5. Dallo scorso settembre, la serie ha conquistato la messa in onda quotidiana sulla rete ammiraglia del Biscione ed ha occupato anche lo slot del sabato pomeriggio, per fare da traino alla prima puntata settimanale di Verissimo. A partire da questa settimana, però, ci sarà una modifica al palinsesto di Canale 5 e la soap turca sarà cancellata dal sabato pomeriggio.

Cambio programmazione per la soap Love is in the air: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Love is in the air interesserà la puntata del sabato pomeriggio, in onda da settembre alle 15:40 circa, subito dopo l'appuntamento con Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo.

Ebbene, a partire da questo sabato 27 novembre 2021, la soap turca con Eda e Serkan non andrà più in onda: come riportato dalla guida tv ufficiale Mediaset, si è optato per una variazione di programmazione.

A fare da traino all'appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, ci sarà la soap opera Una Vita che da quest'anno è stata sospesa nel weekend.

Le novità del sabato pomeriggio di Canale 5

L'appuntamento con gli abitanti di Acacias 38, quindi, torneranno in onda da questo sabato pomeriggio nella fascia oraria che va dalle 15:40 alle 16:30 circa, quando poi la linea passerà al talk show Verissimo.

Un cambio programmazione per Love is in the air, dettato in parte anche dagli ascolti decisamente poco entusiasmanti che la soap opera ha registrato nel corso delle ultime settimane al sabato pomeriggio.

Il dato particolarmente preoccupante è stato quello di questo sabato, quando la media si è fermata ad uno share di poco superiore al 12%. Un dato decisamente basso per assicurare un buon traino alla trasmissione Verissimo.

Ascolti in calo per Love is in the air nel pomeriggio di Canale 5

Non è un caso che, proprio sabato scorso, il talk show condotto da Silvia Toffanin è stato tallonato in termini auditel dal programma competitor Italia sì, condotto da Marco Liorni su Rai 1.

La soap con Eda e Serkan, però, proseguirà la sua regolare messa in onda nel palinsesto feriale di Canale 5: dal lunedì al venerdì, infatti, l'appuntamento è confermato dalle 16:55 alle 17:35 circa, prima di Pomeriggio 5.

Anche in questa collocazione, però, la soap sta facendo fatica ad imporsi dal punto di vista auditel. La media attuale, infatti, risulta essere di poco superiore a 1,8 milioni di spettatori con uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.

Numeri che permettono alla Vita in diretta su Rai 1, di avere la meglio nella gara auditel del pomeriggio.